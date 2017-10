Blocco traffico Milano, Bologna e Torino/ Oggi stop auto: ecco la mappa delle limitazioni (ultime notizie)

Blocco traffico Milano, Bologna e Torino: stop auto per oggi 24 ottobre 2017. Limitazioni, modalità e orari: ecco chi circola e chi no. Le ultime notizie e gli aggiornamenti

24 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Blocco traffico Milano, Bologna e Torino (Foto: LaPresse)

La qualità dell'aria è migliorata, ma non abbastanza per scongiurare le misure anti smog: resta il blocco traffico auto a Milano. I valori di Pm10 nelle province lombarde sono ancora superiori ai 50 microgrammi per metro cubo, stando agli ultimi dati forniti da Arpa Lombardia. A Milano si è passati da 128 a 74, a Monza da 129 a 54, a Varese da 121 a 60 e a Como da 121 a 50. Dopo dodici giorni di superamento scatta oggi, martedì 24 ottobre, il secondo livello delle misure temporanee per il blocco della circolazione delle auto più inquinanti. Di conseguenza dalle 8:30 alle 18:30 è vietata la circolazione ai veicoli per il trasporto persone e alimentati a gasolio fino alla classe 4 inclusa, così anche per i veicoli per il trasporto merci alimentati a gasolio fino alla classe 3 compresa. Il divieto per i veicoli trasporto cose Euro 4 diesel è dalle 8:30 alle 12.30. L'assessore all'Ambiente e Mobilità, Marco Granelli, ha raccomandato ai cittadini di spostarsi usando il trasporto pubblico, lasciando a casa l'auto privata. «Oggi il vento sta pulendo l'aria e i livelli delle polveri sono in discesa ma per i prossimi giorni è nuovamente prevista l'alta pressione e la situazione potrebbe nuovamente peggiorare», ha dichiarato nella nota pubblicata dal Comune di Milano. Situazione simile a Brescia, dove è stato adottato lo stesso provvedimento per la giornata odierna.

TORINO: BLOCCO TRAFFICO EURO 2 E 0. BOLOGNA: MISURE DI PRIMO LIVELLO

La situazione è migliorata sensibilmente a Torino, dove ci sono solo le limitazioni al traffico di livello base, cioè fino a Euro 2 per i diesel, euro 0 benzina, gpl e metano. La concentrazione di Pm10 è rimasta sotto il valore di 50 microgrammi al metro cubo. Lo ha confermato l'amministrazione comunale che «continua a vigilare su eventuali nuovi superamenti, per stabilire se e quando far scattare di nuovo il semaforo arancio, primo livello emergenziale nella lotta alla qualità dell'aria, nell'interesse della salute dei cittadini». La situazione è complicata, invece, in Emilia Romagna. La pioggia è arrivata, ma a Bologna e dintorni restano le limitazioni al traffico contro lo smog. L'ultimo bollettino Arpae ha rilevato sforamenti di livelli di pm10 nell'area per 10 giorni consecutivi con punte di 84 e 87. Ieri i valori oscillavano tra un minimo di 62 e un massimo di 68. Di conseguenza, la Città metropolitana ha informato che proseguono fino a giovedì 26 compreso le misure emergenziali di primo livello scattate venerdì scorso. Le limitazioni riguardano i Comuni dell'agglomerato di Bologna (Argelato, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena e Zola Predosa) oltre a Bologna e Imola. Come riportato da Quotidiano.net, se fino a giovedì ci fossero sforamenti consecutivi, si passerà alle misure emergenziali di livello 2.

