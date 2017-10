CAPORETTO/ I cent’anni dalla disfatta di Kobarid: e c’è chi ha dedicato al Generale Cadorna stazioni e piazze

La disfatta di Caporetto cento anni fa: 24 ottobre 1917-2017, ultime notizie e storia. La sconfitta di Kobarid, il tradimento di Cadorna e l'inutile strage nella Prima Guerra Mondiale

24 ottobre 2017

La disfatta di Caporetto

Sono passati cento anni da una battaglia che ancora oggi nel nostro immaginario linguistico è sinonimo di debacle, rovinosa sconfitta, catastrofe totale: Caporetto, un piccole comune oggi sloveno di nome Kobarid, fu l’emblema della sconfitta italiana durante la Prima Guerra Mondiale nel lontano 24 ottobre 2017 contro l’esercito austro-ungarico. La battaglia durò fino al 19 novembre 1917 e fu una strage purtroppo annunciata: sarebbe bastato forse una gestione più accorta dei nostri vertici militari, di lì a qualche mese l’Austria e l’impero tedesco crollò definitivamente nel primo conflitto mondiale (con l’ingresso decisivo degli Stati Uniti) dopo anni di trincea e di “inutile strage” come la definì l’allora Papa Benedetto XV. Erano le due di notte, diluviava, e l’artiglieria austro-tedesca riuscì a sfondare e portare l’inizio della disfatta per l’esercito italiano impreparato, mal gestito, mal equipaggiato e tradito dal proprio stesso generale.

Caporetto, oltre a essere stata una pesantissima sconfitta, causò migliaia di morti, decine di migliaia di feriti, oltre a una quantità incredibile di prigionieri e sfollati: dalle baionette alle mitragliatrici, dalle bombe alla corsa dei soldati, il “blitzkrieg” tedesco che tanto orrore generò nella Seconda Guerra Mondiale di Hitler nacque qui. «La ritirata, la pesante occupazione del Friuli e del Veneto e la violenza sulle donne, l’esodo della popolazione locale, il grave problema dei prigionieri italiani lasciati a morire nei lager dell’impero, il rientro in patria dei superstiti e l’ostruzionismo nei loro confronti, il doloroso recupero delle salme», si legge nelle cronache storiche del Corriere della Sera. Il fronte si sgretolò, la breccia si aprì dopo tre giorni di combattimento sui monti oggi in Slovenia e la ritirata arrivò poi fino al Piave, protagonista poi mesi dopo dell’incredibile riscossa italiana che nacque proprio da questo sconfitta: da allora ad oggi, in cento anni l’Italia è ancora “abituata” alle Caporetto in ogni campo, dove dobbiamo prima essere annientati e destabilizzati prima di reagire con orgoglio e onore.

IL TRADIMENTO DEL “GRANDE” CADORNA

La colpa della sconfitta? «Di dieci reggimenti arresisi senza combattere e dunque ai soldati che hanno mollato; la mancata resistenza di reparti della 2ª Armata vilmente ritiratisi senza combattere e ignominiosamente arresisi al nemico ha permesso alle forze austro-germaniche di rompere la nostra ala sinistra sulla fronte Giulia». Questo è il messaggio lanciato nell’iroso bollettino di Stato Maggiore del Generale Luigi Cadorna, inviato all’allora Ministro della Guerra del regno italico. Una menzogna, un tradimento di chi ha mandato centinaia di migliaia di giovani impreparati e mal gestiti allo sbaraglio, salvo poi “pararsi” la poltrona accusando gli stessi soldati di tradimento. Nella sola battaglia di Caporetto si contarono 11.600 italiani morti, 30 mila feriti, 350 mila sbandati, 300 mila prigionieri e 400 mila profughi: e poi l’onta dei tribunali militari per chi rimase vivo, portato davanti alla corte per le parole di tradimento clamorose del generale Cadorna (poi sostituito da Diaz, per fortuna, con la conclusione almeno vincente della I^GM).

«Impreparazione logistica nel formare retrovie e mancanza di ordini precisi dal comando (che arrivarono sostanzialmente solo il 28 ottobre). Un tenente parlò di “qualche fucilata al massimo” e che i suoi soldati poi erano stati aggirati dagli austriaci, un capitano di fronte ai suoi soldati spiegò che “egli e i suoi uomini rimasero senza ordini, in balia di loro stessi”», si legge nelle testimonianze di soldati e capi militari nel saggio edito da Il Mulino “Caporetto”. Il “tradimento” più che per cattiveria arrivò per mala gestione di un generale militare che non riuscì a completare il proprio lavoro: anni dopo raccontarono che voleva togliersi la vita per quanto commesso, ma fu “fermato” da un frate che si rivelò poi essere Padre Pio (come raccontò lo stesso Generale nelle sue biografie). Rimase la disfatta e migliaia di italiani uccisi: e pensare che per anni hanno dedicato Stazioni e piazze al grande Cadorna, in qualche modo “dimenticando” quanto avvenuto durante Caporetto…

