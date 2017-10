Fabrizio Frizzi/ Malore durante L’Eredità, è ischemia: in ospedale, ecco come sta (ultime notizie)

Fabrizio Frizzi: il conduttore ha avuto un malore durante la registrazione de L'Eredità su Rai Uno. Da quel che si apprende le sue condizioni sarebbero gravi: la situazione

24 ottobre 2017 - agg. 24 ottobre 2017, 16.00 Dario D'Angelo

Fabrizio Frizzi

Iniziano ad arrivare ulteriori dettagli sul malore che ha colpito Fabrizio Frizzi nella serata di ieri mentre stava registrando una puntata de L'Eredità. Il conduttore Rai, secondo quanto appreso dall'Ansa, alla base del malore vi sarebbe una lieve ischemia ma al momento non sarebbe in pericolo di vita. Le notizie che arrivano dal Policlinico Umberto I della Capitale, dove attualmente Frizzi si trova ricoverato, sono ancora frammentarie, ma da quel che filtra il presentatore si starebbe sottoponendo ad ulteriori esami e, cosa più importante, sarebbe cosciente. Anche fonti interne alla Rai confermano che Frizzi sarebbe lucido e avrebbe comunicato con i familiari per tranquillizzarli sulle sue condizioni. Sembrano dunque poter tirare un sospiro di sollievo tutti gli italiani che avevano manifestato la massima preoccupazione per il malore occorso a Frizzi.

FRIZZI COLPITO DA MALORE

Pubblico italiano in grande apprensione per Fabrizio Frizzi: il conduttore di Rai Uno, come riportato da Il Corriere della Sera, ieri sera è stato colpito da malore durante la registrazione di una puntata de L'Eredità. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato il presentatore a sentirsi male mentre si trovava negli studi Rai, ma da quanto apprende il quotidiano di via Solferino, per Frizzi si sarebbe reso necessario il ricovero d'urgenza al Policlinico Umberto I. Il conduttore al momento verserebbe in gravi condizioni, ma si attendono conferme ulteriori sul suo attuale stato di salute. Nel frattempo l'account Twitter della prima rete ha non a caso annunciato -senza fornire ulteriori dettagli - che la programmazione odierna del canale subirà delle modifiche: al posto della puntata de L'Eredità, infatti, Rai Uno manderà in onda una puntata della nona stagione di Don Matteo.

DUBBI SULLE CONDIZIONI

Sta facendo in breve tempo il giro del web la notizia del malore di Fabrizio Frizzi. Il conduttore, 59 anni, ha dovuto interrompere ieri sera la registrazione della puntata de L'Eredità e si trova adesso al Policlinico Umberto I di Roma. In questi minuti, però, le notizie sulle condizioni del presentatore si stanno diffondendo voci incontrollate. Se testate importanti come Il Corriere della Sera e TgCom24 parlano di un Frizzi ricoverato d'urgenza e attualmente in condizioni "gravi", a rassenerare il pubblico di mamma Rai ci pensano fonti interne alla tv di Stato, secondo cui il conduttore non sarebbe in pericolo di vita. Nel frattempo dai social iniziano ad arrivare i primi incoraggiamenti e gli auguri di pronta guarigione: e da parte della gente comune, e da parte dei colleghi dello stimato presentatore.

CAMBIO DI PROGRAMMAZIONE #Rai1



Oggi #LEredità non andrà in onda. Al suo posto verrà trasmesso il 1° episodio della serie #DonMatteo 9 — Rai1 (@RaiUno) 24 ottobre 2017

