INCIDENTE STRADALE/ Carpineti, furgone contro moto: muore centauro di 47 anni (oggi, 24 ottobre 2017)

Incidente stradale, 24 ottobre 2017: a Carpineti scontro ad un incrocio tra un furgone e una moto, ad avere la peggio un centauro di 47 anni. Scontro anche a Viggiano

Incidente stradale (da Pixabay)

Tragedia sulle strade di Carpineti (Reggio Emilia), dove un uomo di 47 anni ha perso la vita in un incidente tra la sua moto e un furgone sulla fondovalle Secchia Sp 19. La vittima, Davide Ragazzi, residente a Fiorano Modenese, intorno alle 13 di ieri si stava dirigendo verso Gatta quando - come riportato da Il Resto del Carlino - si è scontrato con il mezzo che stava procedendo nella parte opposta della carreggiata e si accingeva a voltare a sinistra. Il violento impatto all'incrocio non ha lasciato scampo al 47enne: inutile l'invio di soccorsi da parte della centrale operativa del 118, che ha spedito sul posto un'automedica di Castelnovo Monti e un'ambulanza della Croce Rossa di Toano. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo: sul luogo dell'incidente è intervenuta la polizia stradale di Castelnovo Monti per effettuare i rilievi del caso.

VIGGIANO, MUORE OPERAIO 23ENNE

Morire a soli 23 anni, mentre ci si reca a lavoro: è questo il destino occorso a Giovanni Sallustio, operaio di Molfetta, vittima ieri di un incidente stradale lungo la via comunale che dal centro di Viggiano porta alla zona industriale. Come riferito da ondanews.it, il giovane era alla guida della Fiat Panda dell'azienda per cui prestava servizio nell'indotto petrolifero lucano quando, forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo dell'automobile finendo oltre il guardrail. La vettura ha terminato la sua corsa in una piccola scarpata posta all'altezza di via Merlini, ma l'impatto è stato talmente violento da non lasciare scampo all'operaio. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 Basilicata Soccorso e i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, con loro agli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione di Moliterno che hanno tentato di ricostruire la dinamica del sinistro.

