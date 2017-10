Lotto/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 24 ottobre: i numeri vincenti! Video (conc 127/2017)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 24 ottobre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.127/2017: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

I nuovi concorsi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto alzeranno il sipario questa sera, per il consueto appuntamento con i giochi più amati dagli italiani. I numeri vincenti premieranno di sicuro tantissimi giocatori, che nelle ultime ore hanno fatto anche l'impossibile per non perdersi un'occasione così importante e partecipare alla corsa che li porterà fino al traguardo. Nell'ultima estrazione, diversi appassionati hanno raggiunto infatti la meta finale ed hanno conquistato i premi in palio, riuscendo a portare a casa bottini significativi. Lo dimostra la vincita da 250 mila euro centrata da un giocatore della provincia di Messina, che si è posizionato al primo posto sul podio del 10eLotto. Il fortunello di Tortorici è infatti riuscito a indovinare 9 numeri su 9 giocati ed a posizionarsi fra le prime quattro vincite di quest'anno. La giocata ha visto aumentare il tesoretto anche grazie all'Opzione Oro, diventando parte dei 25 milioni di euro distribuiti solo nell'ultimo appuntamento con il gioco. Si ferma invece a Napoli la vincita più alta del Lotto, che ha donato 90 mila euro ad un appassionato grazie ad un terno secco sulla ruota cittadina. Il premio successivo è stato invece di più di 50 mila euro, destinati a Manfredonia, nel foggiano, grazie a cinquina, quaterna, terno e ambo sulla ruota di Bari. Terzo posto infine per la provincia di Frosinone, grazie alla vincita ottenuta da un giocatore di Veroli che ha realizzato un terno su Firenze da 45 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto e la sua estrazione di oggi sono pronti per rendere noti i premi previsti per il primo appuntamento di questa settimana. Non bisogna dimenticare però che non ci sono premi per tutti gli appassionati che non riusciranno a giocare la propria schedina, magari distratti dalla routine lavorativa ed immersi in faccende personali. I giocatori più storici hanno invece già registrato la propria schedina da giorni, giusto per non incappare in ostacoli dell'ultimo momento e perdersi la gara a premi di oggi. Per fortuna c'è ancora molto tempo perché i ritardatari possano riparare a questo piccolo errore e rientrare comunque fra i possibili vincitori di oggi. La nostra Rubrica vi propone infatti una combinazione ottenuta grazie all'occhio vigile della smorfia napoletana, che oggi ci rivelerà la sua interpretazione su una delle mode del momento. Sembra che i social network siano diventati così importanti che si farebbe di tutto pur di ottenere un selfie da condividere con amici e conoscenti. L'ultima moda lanciata a Mosca riguarda la possibilità di affittare un jet di lusso per poche centiana di dollari, che garantiranno anche il supporto di un team di professionisti della fotografia. Il tutto per un selfie altamente lussuoso che farà invidiare chiunque veda lo scatto. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo la foto, 49, il jet, 11, la spesa, 50, la moda, 85, e l'illusione, 76. Come Numero Oro scegliamo invece il lusso, 1.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Siete pronti per conoscere i numeri vincenti del SuperEnalotto ed il destino del Jackpot? La sestina vincente è sempre in agguato e l'estrazione di questa sera ci rivelerà se qualche fortunello di turno riuscirà a centrare la combinazione a casa, portandosi a casa un premio ultramilionario. I giocatori della Sisal ambiscono tuttavia anche ai premi minori, che in più di un'occasione si sono rivelati più che significativi. Qualsiasi sia il traguardo che volete raggiungere questa sera, rimane però il dubbio di come sfruttare al meglio la nostra vincita. La nostra Rubrica ritorna anche oggi per sollevarvi da questo dubbio storico, parlandovi di uno degli ultimi progetti di KickStarter. HGroov permette infatti di sfruttare la propria esperienza musicale in qualsiasi momento della giornata, sia che stiamo affrontando la nostra attività sportiva preferita, sia che ci troviamo in mezzo al traffico. Gli auricolari sono ricaricabili e basterà posizionarli su una piattaforma wireless adatta allo scopo, che servirà per dare energia anche al nostro smartphone. Basta fili e fruscii fastidiosi: la qualità del suono è al primo posto dei valori di hGroov, che permette di ottenere un dispositivo perfettamente adattabile alla forma del nostro orecchio, giusto per evitare che le cuffiette cadano nel momento sbagliato. Il goal da 10 mila dollari è già stato raggiunto, ma l'iniziativa chiuderà l'asta solo fra 44 giorni. Mancano invece ancora pochi minuti per conoscere i numeri vincenti di oggi: avete già preso carta e penna?

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot è pronto a superare un traguardo importante con il concorso del SuperEnalotto di questa sera. Il montepremi sfiora infatti i 50 milioni di euro, che verranno superati nel caso in cui oggi non venisse estratta la sestina vincente. I giocatori sono già sui blocchi di partenza, pronti a sfrecciare per conquistare non solo il primo premio in palio, ma anche tutte le quote minori. L'ultimo appuntamento con il gioco Sisal ha comportato ancora qualche scossone per i premi distribuiti, che in qualche caso hanno registrato un calo storico. Il dato non è evidente per il premio del 4+, che ha superato i 44 mila euro ed è stato centrato da due fortunelli, ma i venti giocatori che hanno realizzato il 5 si sono dovuti accontentare di un premio che ha superato di poco i 10 mila euro. Sale invece il 4, che è arrivato a 445,90 euro ed è stato indovinato da 493 vincitori, mentre 31,48 euro è il premio che il 3 ha concesso a 19.999 appassionati. Sale, anche se lentamente, anche il 2 con un premio di 5,67 euro: la quota è stata realizzata da 336.138 giocatori. 100 euro invece per tutti i 1.592 vincitori del 2+, mentre 11.013 giocatori hanno centrato la vincita da 10 euro abbinata all'1+. La classifica viene chiusa dall'ormai storico 0+ e dal suo bottino di 5 euro, destinato a 25.594 vincitori.

