MARCO VANNINI/ Tutta colpa di Antonio Ciontoli? Il figlio Federico in aula: "Papà ha premuto il grilletto"

Marco Vannini: della morte del giovane di Ladispoli, ucciso a casa della fidanzata Martina Ciontoli, è responsabile solo il suocero Antonio Ciontoli?

Marco Vannini (Foto da Chi l'ha visto?)

Si riaccendono i riflettori sul caso Marco Vannini, il ragazzo di Ladispoli rimasto ucciso nella casa della fidanzata Martina per un colpo d'arma da fuoco partito dalla pistola del padre Antonio Ciontoli la notte tra il 17 ed il 18 maggio 2015. Nell'undicesima udienza del processo che dovrà stabilire la condanna o meno delle 5 persone che quella notte si trovavano a casa Ciontoli la prima a deporre è stata Viola Giorgini, fidanzata di Federico Ciontoli, cognato di Marco. Questo uno dei passaggi più interessanti riportato da terzobinario.it:"La pistola l’ho vista quando Federico è uscito dal bagno, ho avuto paura che non mi credessero durante l’interrogatorio, pensavo volessero accusarmi. Quella sera eravamo a letto, nel dormiveglia. Abbiamo sentito un rumore forte, indistinguibile. Per me Federico cercò di entrare, Antonio bloccò la porta del bagno dicendo: Marco è nudo. Io e Maria eravamo fuori, Maria non ricordo dove fosse. Poi è uscito e Federico di fretta è uscito con la pistola dicendo di doverla toglierla da lì. In quel momento spinsi la porta. Marco aveva poche forze era strano, Antonio disse che era partito un colpo con una bolla d’aria rimasta nella pistola". Viola descrive anche la reazione della fidanzata di Marco, Martina:"Antonio disse che Marco si era ripreso e la madre disse al 118 che se ci fosse stato bisogno avrebbe richiamato. Le urla le ho sentite solo quando Marco è sceso giù. Prima erano lamenti, poi la voce si è alzata. Martina parlava con Marco, diceva "Amore, amore", e Marco non rispondeva sempre. Non ricorso esattamente cosa dicesse Martina".

OMICIDIO MASSIMO VANNINI, LE PAROLE DI FEDERICO CIONTOLI

Il quadro che sembra emergere dalle deposizioni delle persone presenti all'interno di casa Ciontoli la notte compresa fra il 17 e il 18 maggio 2015 è che l'unico responsabile della morte di Marco Vannini sia Antonio, il capofamiglia. Ad accertare questa versione dei fatti è anche il figlio, Federico, che pur negando la volontarietà dell'omicidio ha ribadito come sia stato Antonio Ciontoli a premere quel maledetto grilletto. Queste le sue parole - riportate da terzobinario.it - durante la deposizione in aula:"Marco lo portammo giù di peso. Non ho mai chiesto cosa fosse accaduto, (Antonio Ciontoli, ndr) disse solo che era sfuggita la pistola. Fino al 2 ottobre sapevo che aveva puntato e che gli fosse sfuggita l’arma. Mio padre ha premuto il grilletto, ma non voleva colpire". Interessante anche il passaggio riguardante la telefonata ai soccorsi: "Io dissi a mio padre di chiamare il 118 avendo trovato il bossolo e lui alzò il braccio di Marco per vedere dove era passato. Lì ha capito della partenza del colpo. Non ho più parlato con mio padre finché non sono entrato in auto, lui piangeva e disse che a Marina e Valerio (i genitori della vittima, ndr) che Marco era caduto, non del colpo. A loro lo dissi io dopo, del colpo partito. Papà ribadì che non c’era bisogno dell’ambulanza, che Marco lo avrebbe trasportato lui. Io mi resi conto che dopo mezz’ora con le gambe alzate non migliorava ed ebbi il dubbio che il colpo fosse partito. Spinto da Viola e della situazione e chiamai il 118".

LA MAMMA DI MARCO VANNINI

Dopo l'udienza che ha visto coinvolti Federico Ciontoli e Viola Giorgini, la mamma di Marco Vannini ha commentato l'andamento del processo che giovedì vivrà probabilmente uno dei suoi momenti più attesi, con le deposizioni degli altri imputati, tra i quali Antonio Ciontoli. Sentita da terzobinario.it, Marina Conte, ha espresso tutto il proprio disappunto rispetto alla versione dei fatti che la difesa sta cercando di promuovere:"Il caso Vannini si chiuderà con la superperizia. Le colpe vorrebbe prendersele solo Antonio, ma sono colpevoli tutti allo stesso modo. Si è sfiorato il ridicolo con le deposizioni. Insopportabile sentire cosa dicono di Marco, sarebbero più dignitosi se dicessero la verità". Da sottolineare come la donna, durante la deposizione di Viola Giorgini, abbia preferito alzarsi dalla propria postazione e abbandonare l'aula.

