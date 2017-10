METEO/ Italia spaccata in due: maltempo al Sud, ma da venerdì...(oggi, 24 ottobre 2017)

Meteo, previsioni del tempo 24 ottobre 2017: Italia spaccata in due con il Nord che gode della presenza del sole a differenza di un Sud alle prese con pioggia e nuvole.

Italia spaccata a metà in questo martedì 24 ottobre 2017 dal punto di vista delle previsioni meteo. Quando ci avviciniamo sempre più all'inizio del mese di novembre è soprattutto il Sud, per ora, a fare i (primi) conti con un clima tipicamente autunnale. Ancora per la giornata di oggi, infatti, resisterà il maltempo che ha contraddistinto gli ultimi giorni sulle regioni meridionali. Come sottolineato da ilmeteo.it, infatti, le piogge portante portate in dote dalla perturbazione che sta indugiando sulla nostra Penisola insisteranno quanto meno fino a domani. Ad essere interessati dagli ultimi temporali procurati da quello che è stato già ribattezzato il "figlio di Ophelia", saranno su tutti Molise, Abruzzo meridionale, Puglia, Lucania, Calabria e Messinese. Prevalenza di bel tempo, come detto, sulle regioni settentrionali, che in questo martedì 24 ottobre gofranno di un tempo soleggiato e caratterizzato da temperature miti.

COSA SUCCEDE NEI PROSSIMI GIORNI?

Lo scenario meteorologico illustrato dagli esperti per la giornata di oggi, martedì 24 ottobre 2017, dovrebbe essere applicabile anche a quella di domani, mercoledì 25 ottobre. Come informa sul suo portale meteo.it, infatti, assisteremo domani alle "ultime piogge residue all’estremo Sud, mentre nel resto d’Italia la giornata sarà in generale soleggiata". Fin qui tutto chiaro: ma cosa accadrà nei prossimi giorni? Il Settentrione non sarà preservato in eterno dal maltempo, anzi. Le prioiezioni del satellite sono abbastanza chiare in questo senso: il peggioramento è atteso a partire dalla giornata di venerdì, quando l’avvicinarsi di una perturbazione dovrebbe portare molte piogge sul medio versante adriatico e sulle regioni meridionali già da sabato. Da domani a venerdì, invece, salvo venti sostenuti al Sud e ultimi addensamenti sul Sud Appennino dovrebbe regnare indisturbato il sole.

