SCIOPERO OGGI/ Metro, bus, treni e aerei: venerdì 27 ottobre si ferma tutta Italia

Sciopero oggi, ultime notizie verso la protesta di venerdì 27 ottobre 2017: metro, bus, aerei e treni, disagi in tutta Italia. Atm Milano, Atac Roma, Trenitalia e voli Enac

24 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Sciopero oggi (LaPresse)

Nella giornata di oggi, esattamente come ieri, non vi sono particolari scioperi indetti su tutto il territorio italiano, ma il pensiero dei pendolari e degli italiani in generale va già a fine settimana quando tra giovedì 26 e venerdì 27 ottobre si fermeranno per il maxi sciopero generale di Cub l’intero settore del trasporto pubblico in Italia. Treni, aerei, mezzi locali, un venerdì nero che potrebbe portare un forte disagio a tutti coloro che dovranno spostarsi l’ultimo giorno della settimana lavorativa: l'agitazione, che causerà lo stop di bus, treni e aerei, inizierà alle ore 21 di giovedì 26 ottobre e si protrarrà per le successive 24 ore. In concomitanza con lo sciopero "contro liberismo, privatizzazioni, liberalizzazioni e per cambiare il sistema che genera disuguaglianze salariali, sociali, economiche, di genere e verso i migranti" si svolgeranno manifestazioni in diverse città italiane, tra cui Milano, Firenze, Roma e Napoli. Coinvolte sia Trenitalia che Trenord, come del resto Italo, con le consuete fasce di garanzia: sul fronte aerei invece l’Enav aderirà all'agitazione dalle 13 alle 17 mentre lo sciopero del personale navigante Ryanair avverrà tra le 14 e le 18. L'Enac invece ricorda che durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati.

I DISAGI A ROMA E MILANO

Milano e Roma ovviamente non saranno escluse dal maxi sciopero di venerdì prossimo e con i mezzi Atm e Atac vivranno ore intense con possibili disagi sia sui trasporti in superficie che in quelli metropolitani. Nella Capitale, l’agitazione di Cub interesserà la rete bus, tram e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo con fasce garantite fino alle ore 8.30 e tra le 17 e le 20. Stessa situazione per la metro A e B e per i bus periferici di Roma Tpl; la Capitale piange ma Milano non ride, con l’Atm che ha già annunciato lo sciopero dei lavoratori dalle 8,45 alle 15,00 e dalle 18,00 fino al termine del servizio per quanto riguarda bus e tram. Per la metro invece lo sciopero è solo dalle 18 fino a fine servizio.

