TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Rieti, sisma M 2.4 ad Accumoli (ore 8:50, 24 ottobre 2017)

Terremoto oggi, 24 ottobre 2017: un sisma di magnitudo 2.4 sulla scala Richter ha colpito la provincia di Rieti. L'epicentro è stato individuato a pochi km dal comune di Accumoli

Immagini di repertorio (foto da Pixabay)

Un terremoto di magnitudo 2.4 sulla scala Richter si è verificato alle ore 2:19 di oggi, martedì 24 ottobre 2017, in provincia di Rieti, nel Lazio. Il sisma che ha interessato il centro Italia, come riferito dalla sala sismica di Roma dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), ha visto il proprio epicentro nel punto di coordinate geografiche 42.7 di latitudine e 13.17 di longitudine, con ipocentro localizzato ad una profondità nel sottosuolo di 11 km. Questo l'elenco completo dei centri abitati situati nel raggio di 20 km dal movimento tellurico: Accumoli (RI), Cittareale (RI), Amatrice (RI), Norcia (PG), Cascia (PG), Arquata del Tronto (AP), Monteleone di Spoleto (PG), Poggiodomo (PG), Posta (RI) e Montereale (AQ). La scossa di terremoto non ha provocato alcun danno a cose e/o persone in una zona già martoriata dal sisma.

LUCCA, SCOSSA M 2.0

All'alba di oggi, martedì 24 ottobre 2017, anche la provincia di Lucca è stata interessata da un terremoto di M 2.0 sulla scala Richter, verificatosi quando in Italia erano per la precisione le 5:50 del mattino. Come riferisce l'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) nel suo consueto report, il sisma ha visto il proprio epicentro a latitudine 44.04 e longitudine 10.27; l'ipocentro è stato invece individuato ad una profondità di 8 km nel sottosuolo. I comuni localizzati nel raggio di 20 km dall'origine del terremto sono i seguenti: Stazzema (LU), Seravezza (LU), Montignoso (MS), Vagli Sotto (LU), Fabbriche di Vergemoli (LU), Pietrasanta (LU), Massa (MS), Careggine (LU), Camaiore (LU), Forte dei Marmi (LU), Molazzana (LU), Gallicano (LU), Castelnuovo di Garfagnana (LU), Pescaglia (LU), Carrara (MS), Camporgiano (LU), Minucciano (LU), Pieve Fosciana (LU), San Romano in Garfagnana (LU), Piazza al Serchio (LU), Castiglione di Garfagnana (LU), Villa Collemandina (LU), Fosciandora (LU), Barga (LU), Ortonovo (SP), Viareggio (LU), Casola in Lunigiana (MS) e Massarosa (LU).

© Riproduzione Riservata.