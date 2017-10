AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente in A9 (ultime notizie, oggi 25 ottobre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie sulla viabilità di oggi 25 ottobre 2017, aggiornate in tempo reale. Incidente in A9 tra un'auto e un mezzo di lavoro.

25 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Autostrade Traffico - La Presse

Nella giornata di ieri si è verificato un incidente piuttosto singolare sull'Autostrada A9. Un'autovettura si è andata a schiantare contro un mezzo di lavoro nel tratto tra Uboldo e Saronno come riporta MilanoToday.it. Sul luogo dell'incidente, di cui sono ancora da chiarire le dinamiche, si sono recati i mezzi di soccorso e anche i vigili del fuoco. Inizialmente l'uomo alla guida della Volvo, un 44enne, sembrava essere in condizioni disperate. Per questo sul posto era stata inviata un'automedica in codice rosso. Per fortuna poi l'allarme è rientrato con delle ferite comunque importanti, ma meno gravi di quanto si era pensato in un primo momento tanto che l'uomo è stato portato al pronto soccorso del Sant'Anna di Como in codice giallo. L'incidente ha creato delle conseguenze abbastanza importanti per quanto riguarda la viabilità, con oltre due chilometri di coda. La situazione è però completamente rientrata nella prima serata e non dovrebbero esserci problemi nella giornata di oggi mercoledì 25 ottobre 2017.

CANTIERI E MALTEMPO

Sono diverse le situazioni che vanno analizzate sulle autostrade italiane per la giornata di oggi, mercoledì 25 ottobre 2017. Tra queste c'è quella legata ai tanti cantieri aperti di notte e che saranno chiusi solo nelle prime ore della mattinata, causando traffico e difficoltà nella viabilità. Per questo sarà importante consultare con attenzione il portale istituzionale Autostrade.it che è sempre aggiornato in tempo reale e fornisce anche degli utili consigli. Sono due i cantieri più preoccupanti e che vanno tenuti sotto controllo. Partiamo dall'A6 Torino-Savona dove al chilometro 109.6 direzione Torino troveremo chiuso il tratto tra bivio A6/A10 Savona e Altare. Il secondo invece è il tratto tra Cava de' Tirreni e Salerno sull'A3 Napoli-Salerno al chilometro 51.7 direzione Reggio Calabria. Per nessuno dei due è previsto un orario di riapertura dei tratti e quindi ci potrebbero essere dei problemi legati al traffico. Per quanto riguarda il meteo invece non dovrebbero esserci problemi di maltempo in grado di condizionare la viabilità se si esclude la Sicilia dove in diverse zone potrebbero esserci dei temporali.

© Riproduzione Riservata.