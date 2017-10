BLOCCO TRAFFICO/ I divieti e i livelli a Milano, a Torino circolazione regolare (ultime notizie)

Blocco Traffico, limitazioni a Milano, a Torino circolazione regolare. L'aria si è pulita al Nord Italia, ma la situazione dei pm10 viene tenuta ancora sotto controllo

25 ottobre 2017 Fabio Belli

Blocco del traffico a Milano e Torino

Il cambio del vento a Milano ha portato una svolta nella situazione dell’inquinamento e, conseguentemente, del blocco del traffico, con i tanto temuti pm10 che sono scesi sotto la soglia, considerata intollerabile, dei 50 microgrammi al metro cubo. L’emergenza però non è ancora terminata, per la giornata di oggi, mercoledì 25 ottobre, il vento dovrebbe calare e l’aria nel capoluogo lombardo diventare più stagnante. Per cui sarà mantenuta l’allerta ed il blocco del traffico di livello 2, con le auto più inquinanti ancora fuori gioco: per la precisione, a Milano dalle ore 8:30 alle 18:30 sarà vietata la circolazione ai veicoli diesel fino alla classe 4 inclusa, così come per i veicoli per il trasporto merci diesel fino alla classe 3 inclusa. Il blocco del traffico scatta anche dalle 8:30 alle 12:30 per i veicoli diesel trasporto cose fino alla classe Euro 4. Sarà vietato anche utilizzare sistemi di riscaldamento a legna che abbiamo prestazioni sotto le 4 stelle, accendere falò, barbecue e fuochi d’artificio.

TORINO, VIGENTI SOLO LE RESTRIZIONI "BASE"

Anche a Torino la situazione sembra ormai in via di risoluzione col blocco del traffico sospeso, almeno temporaneamente. Nelle ultime settimane la situazione nel capoluogo piemontese è stata particolarmente difficile, con la situazione dello smog in città che l’ha fatta paragonare all’inquinatissima Pechiono, ed il livelli dei pm10 che hanno superato nettamente i 50 microgrammi al metro cubo. Anche per oggi però le limitazioni del traffico a Torino saranno solamente quelle “base”, ovvero circolazione vietata fino ai veicoli Euro 2 per i diesel, euro 0 benzina, gpl e metano. Ci sarà da parte dell’amministazione comunale piena attenzione nel valutare il livello dei pm10, questi gli orari del blocco “base”: per i veicoli privati Diesel Euro 0,1,2 e Benzina, gpl e metano Euro 0: 8:00-19:00 per i veicoli adibiti al trasporto persone; 8:30-14:00 e 16:00-19:00 per i veicoli adibiti al trasporto merci (gpl/metano possono circolare).

