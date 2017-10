Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi: i numeri vincenti! (conc 242/2017)

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 25 ottobre, i numeri vincenti in diretta con il concorso 242/2017. Numeri in diretta e in aggiornamento live, curiosità e vincite di giornata

25 ottobre 2017 Silvana Palazzo

SiVinceTutto Superenalotto

Mancano poche ore alla nuova estrazione del SiVinceTutto, la penultima per quanto riguarda il mese di ottobre. Torna il consueto appuntamento con il concorso speciale del Superenalotto. Ma le sorprese sono sempre dietro l'angolo, per cui vi annunciamo una novità in vista della prossima settimana: l'estrazione, che solitamente si tiene ogni mercoledì, verrà eccezionalmente anticipata a lunedì, per concomitanza con festività nazionale nella giornata di mercoledì. Segnatevi, dunque, questa data sul calendario, ma senza perdere di vista il presente. Oggi, infatti potrebbe essere la giornata giusta per trionfare al SiVinceTutto Superenalotto. Finora i colori dell'autunno si sono sposati bene con quelli di questo gioco, visto che nel concorso dell'11 ottobre è stato registrato un ricco e succulento "6" da 138.284,83€. La fortuna però ama viaggiare, per questo gira in tutta Italia. E stasera potrebbe far tappa proprio da voi! Lo sanno bene coloro che, ad esempio, la settimana scorsa hanno realizzato il "5", vincendo 1.015,31 euro.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Numeri vincenti, vincite e premi: sono queste le informazioni che cercano gli appassionati di SiVinceTutto. Noi siamo pronti a soddisfare questa curiosità: forniremo la combinazione fortunata appena possibile, permettendovi di controllare la vostra giocata. Questo gioco è pronto a mettere in palio tutto il montepremi stasera, così come fa ad ogni estrazione. L'appuntamento di oggi potrebbe essere quello giusto per attirare a casa la dea bendata. L'estate di SiVinceTutto è stata particolarmente ricca, ma interessanti sono anche i frutti dell'autunno, del resto possono cambiare le stagioni, ma non cambia l'essenza di questo gioco. Solo le quote cambiano, ma a seconda che venga realizzato o meno il "6": in caso positivo al fortunatissimo va il 40,27% del montepremi, mentre al 5 viene lasciato il 32,38%, al 4 il 3,36%, al 3 il 14,69% e al 2 il 9,30%. Se invece la combinazione vincente non viene indovinata, le percentuali cambiano così: al 5 va il 33,36%, al 4 l'8,40%, al 3 il 39,18% e al 2 il 19,06%. Prima di focalizzarci sull'estrazione di oggi di SiVinceTutto Superenalotto, ricapitoliamo cosa è successo la scorsa settimana. I numeri vincenti del concorso 241 sono stati: 11-15-34-42-49-60. Presto arriveranno quelli nuovi. E allora buona serata (e fortuna)!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© Riproduzione Riservata.