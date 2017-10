FABRIZIO FRIZZI/ Ultime notizie: le condizioni di salute dopo l’Ischemia all’Eredità: nessun bollettino medico

Fabrizio Frizzi è stato colto da un malore a L'Eredità: il conduttore ha avuto una ischemia, le sue condizioni non sarebbero gravi. Le ultimissime notizie

Fabrizio Frizzi come sta?

Grande apprensioni per le condizioni di salute di Fabrizio Frizzi. Come sta il noto conduttore che lunedì 23 ottobre 2017 è stato colpito da un malore nel corso della registrazione di una puntata de L’Eredità, noto game show in onda su Rai Uno. Immediati i soccorsi per il noto volto di casa Rai che, colpito da una lieve ischemia, è stato ricoverato d’urgenza al Policlino Umberto I di Roma. Come riportato nella serata di ieri dall’Ansa, Fabrizio Frizzi è cosciente e si è sottoposto agli accertamenti del caso per valutare l’entità del malore. Sospiro di sollievo per i fan e i fedelissimi spettatori de L’Eredità, con il conduttore che ha contattato anche i famigliari per tranquillizzarli circa le sue condizioni di salute. Ieri 24 ottobre 2017, a causa del malore che ha colto Fabrizio Frizzi, la Rai ha deciso di modificare la programmazione del palinsesto, con L’Eredità sostituita dal primo episodio della prima puntata di Don Matteo 9, fortunata serie televisiva con Terence Hill come protagonista.

FABRIZIO FRIZZI COME STA? NON PREVISTI BOLLETTINI MEDICI

Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore sulle condizioni di salute di Fabrizio Frizzi che, secondo le ultime notizie, non è grave. Ricoverato a Roma presso il Policlinico Umberto I, l’ospedale romano non emetterà bollettini medici riguardandi le condizioni di salute del conduttore. Grande affetto e grande vicinanza da parte di amici, colleghi e fans, ma nonostante ciò, per motivi di privacy, gli aggiornamenti sul suo stato di salute verranno trattate con riservatezza da parte della struttura ospedaliera capitolina. Nei prossimi giorni il conduttore del fortunato game show L’Eredità si sottoporrà ad aulteriori accertamenti, così da assicurare il totale recupero fisico dalla lieve ischemia che lo ha colpito nella serata di lunedì. In particolare, l’equipe medica opererà al fine di accertare quali sono state le cause del malore. "Tutta l'azienda augura una pronta guarigione" il messaggio della Rai per Fabrizio Frizzi, atteso da un percorso di riabilitazione prima di poter tornare davanti allo schermo.

LA VICINANZA DEI COLLEGHI A FRIZZI

Subito dopo la notizia del malore che ha colto Fabrizio Frizzi, il direttore generale della Rai Orfeo ha visitato il conduttore al Policlinico Umberto I di Roma ed ha rivelato di aver “parlato e scherzato” con Frizzi. E non sono mancati, come sottolineato in precedenza, gli attestati di vicinanza di colleghi ed amici. A partire da Lamberto Sposini, ex conduttore del Tg1 colpito nel 2011 da un’emorragia cerebrale: “Forza Fabrizio!!!”, il messaggio del giornalista tramite Instagram. Anche lo showman Rosario Fiorello ha mandato il suo augurio a Fabrizio Frizzi: "Rimettiti presto ti aspettiamo!!! #Frizzi mia figlia da piccola lo chiamava Frizzon!!!", a cui ha fatto eco il collega giornalista Marco Liorni, conduttore de La Vita in diretta, con un "Daje Fabrì!!! #Frizzi". Questi sono solo alcuni dei messaggi pubblicati sui social network dedicati a Fabrizio Frizzi, volto noto della Tv di Stato e protagonista di uno dei game show più seguiti. Ed è proprio a L'Eredità che i suoi fans lo aspettano il prima possibile.

