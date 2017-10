IL BIMBO “PAGHI UNO-PRENDI DUE”/ Madre affitta l’utero gratis per i genitori gay: “col primo sono stati bravi”

Utero in affitto: madre surrogata inglese "dona gratis" un bimbo e lo chiama BOGOF (paghi uno prendi due). I genitori gay felici per il secondo figlio, ma a quel nascituro chi ci pensa?

25 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Utero in affitto e madri surrogate (Pixabay)

Da dove cominciamo signori e signore? Qui c’è un doppio imbarazzo: quello della scelta da dove partire nel presentare questo assurdo caso dall’Inghilterra e quello di questo bimbo che nasce al mondo in un contesto a tratti inquietante. Partiamo dal primo imbarazzo: la storia è raccontata dal Mirro e dal Daily Mail che esaltano la grande prova d’amore di questa madre surrogata, Becky Harris, che ha 30anni si appresta alla settimana gravidanza con utero in affitto. Nei precedenti sei, uno l’aveva “commissionato” - e poi qualcuno ha ancora il coraggio di dire che l’utero in affitto non è una mercificazione della vita umana… - ad una coppia di padri gay alla quale si è affezionata e nei sei anni di crescita del primo figlio ha visto come quella famiglia allargata ha garantito amore e affetto a quel ragazzino tanto da meritarsi un secondo figlio surrogato… ma gratis questa volta! Un cuore d’oro per questa donna che rinuncia a 15mila sterline perché «volevo avere un secondo bambino per i papà, come mio dono a loro, perché negli ultimi sei anni ho visto quali padri eccezionali sono, volevo dare un fratello a quel bimbo», spiega la 30enne inglese ora incinta. Becky è diventata una madre surrogata nel 2010 quando suo figlio Levi aveva sette mesi di età; aveva aiutato per la prima volta un marito e una moglie che non erano in grado di avere un figlio proprio. Ha poi continuato ad aiutare i due papà gay, per i quali ora è incinta, che sono uomini d' affari del sud dell' Inghilterra e non vogliono essere identificati. La volontà di maternità “altrui” che viene scambiata dai media inglesi come il grande “altruismo” di questa donna: tutti a parlare della donna, delle grandi conquiste dell’utero in affitto, dei padri gay che hanno ottenuto il dono da Becky, ma quasi nessuno si chiede quel bimbo nascituro come e in che contesto è stato “desiderato”.

IL BIMBO SOPRANNOMINATO ’PAGHI UNO-PRENDI DUE’

Nessuno ha voluto lui in quanto lui: Becky ha voluto fare un regalo a quei padri; quel fratellino si è visto arrivare un nuovo “compagno” di giochi e quelli stessi genitori che avevano pagato per avere un figlio che per natura non potrebbero evidentemente produrre. Ma qualcuno quel bimbo in quanto bimbo, innocente e senza alcuna colpa, qualcuno lo ha desiderato per davvero? Qualcuno ha pensato a lui? Qualcuno ha pensato ad un nome per lui? Sì, mi obietteranno i lettori della notizia che in Inghilterra è già divenuta virale; la madre surrogata ha infatti pensato a tutto e ha avuto la genialata. «Abbiamo detto ai padri gay che questo è il mio bambino BOGOF», e giù risate. Voi direte, ma che nome è? Non proprio bellino, forse un po cacofonico, ma magari vorrà dire qualcosa in inglese; ecco sì, un senso ce l’ha infatti. Buy One Get One Free: tradotto, “paghi uno prendi due”. Ed eccoci qui al secondo imbarazzo dell’inizio: un bimbo che però è già una merce, un prodotto. Lo si “prende gratis” visto che il primo quei padri l’avevano pagato e ora, grazie alla loro bravura, se ne meritano un secondo. Certo, tutto perfetto e tutto bellissimo: un bel mondo fatto a misura d’uomo. Già, ma non di bambino….

© Riproduzione Riservata.