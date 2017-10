MADONNA MEDJUGORJE/ Messaggio del 25 ottobre 2017: il digiuno, la rinuncia e la preghiera

Madonna Medjugorje, il messaggio del 25 ottobre 2017: ultime notizie e aggiornamenti. Il digiuno, il sacrificio, la preghiera e l'amore di Dio per l'uomo: attesa per il nuovo messaggio

25 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Messaggio Madonna di Medjugorje (LaPresse)

Come ogni 25 del mese anche per oggi, 25 ottobre 2017 si attende entro la serata il nuovo messaggio della Madonna di Medjugorje: tradotto in tutte le lingue principali, il messaggio e le preghiere svelate dalla Madre di Cristo ai veggenti bosniaci viene diffuso all’interno della giornata, di norma attorno alle 19-20 di sera. Mentre qui sotto vi trasmettiamo il messaggio uscito lo scorso 25 settembre, incentrato sul rapporto tra rinuncia-sacrificio-preghiera, eccovi qui la preghiera del giorno che nella giornata di ieri ha accompagnato l’attesa dei tantissimi pellegrini e fedeli della Madre di Dio apparsa dagli Anni Ottanta ad oggi praticamente ogni mese. «Cari figli, sapete che sono restata a lungo a causa vostra per potervi insegnare come muovere i vostri passi sulla via della santità; perciò, cari figli, pregate senza sosta e vivete tutti i messaggi che vi dò, perché io faccio questo con grande amore verso Dio e verso di voi» (dal messaggio del 1 gennaio 1987). Quella via per la santità che la Madonna ha ripetuto spesso ai pellegrini e i veggenti di Medjugorje e che anche nel messaggio atteso oggi riporterà alla centralità del suo messaggio, tutto teso a riscoprire la fede e la fiducia nel Suo Unico Figlio Gesù.

L’ULTIMO MESSAGGIO DELLA MADONNA DI MEDJUGORIE DEL 25 SETTEMBRE

Esattamente un mese fa, il messaggio pubblicato in tutto il mondo e proveniente dalla Madonna di Medjugorje puntava l’attenzione sui temi centrali che riguardano la conversione e la preghiera per i fratelli consacrati. Maria si soffermava infatti sulla necessità determinante di pregare per tutti coloro che sono nel peccato, affinché lo Spirito Santo possa vegliare su di loro; dalla vicenda complessa e mai del tutto “accettata” del digiuno e del sacrificio per una prova più grande. «Molte anime sono nel peccato perché non ci sono coloro che si sacrificano e pregano per la loro conversione». Il pensiero poi si concentra invece sui preti e consacrati, per sostenerli meglio nella loro opera decisiva di testimonianza dell’amore di Cristo e di Dio per l’uomo, ogni essere umano. Ecco dunque il messaggio integrale, in attesa di quello che entro questa sera dovrebbe essere diffuso dal Santuario bosniaco: «Cari figli! Oggi vi invito ad essere generosi nella rinuncia, nel digiuno e nella preghiera per tutti coloro che sono nella prova, e sono vostri fratelli e sorelle. In modo particolare vi chiedo di pregare per i sacerdoti e tutti i consacrati affinché con più ardore amino Gesù, affinché lo Spirito Santo riempia i loro cuori con la gioia, affinché testimonino il Cielo e i misteri celesti. Molte anime sono nel peccato perché non ci sono coloro che si sacrificano e pregano per la loro conversione. Io sono con voi e prego per voi perché i vostri cuori siano riempiti di gioia. Grazie per aver risposto alla mia chiamata».

