METEO/ Continua a splendere il sole, ma la Sicilia sarà colpita da temporali (oggi, 25 ottobre 2017)

Meteo, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 25 ottobre 2017. Il sole continua a splendere su tutto il paese, ma la Sicilia sarà colpita da temporali nella mattinata.

25 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Il 2017 ci sta regalando un autunno che sembra più una primavera. Il fine settimana infatti dovrebbe regalarci ancora delle belle giornate, turbate da alcuni temporali venerdì sulla Puglia e da pochi altri disordini. Il sole sarà protagonista, nonostante il calo delle temperature sarà piuttosto evidente con la sensazione comunque che ci si sta avvicinando all'inverno. Le belle giornate che vedremo da qui a domenica saranno l'antipasto di una settimana, la prossima, che sarà comunque positiva dal punto di vista del meteo. Per vedere con continuità i temporali invadere il nostro paese dovremo comunque aspettare novembre inoltrato e questa è sicuramente una notizia interessante per valutare anche la possibilità di andare fuori il giorno di festa che aprirà il mese di novembre come tutti gli anni. Proprio il sole potrebbe però essere cattivo consigliere perché potrebbe portare ai primi malanni di stagione, visto che le temperature saranno molto basse.

PREVISIONI METEO, TEMPORALI SULLA SICILIA

Le previsioni del tempo continuano ad essere benevole per quanto riguarda il nostro paese per la giornata di oggi mercoledì 25 ottobre 2017. Nonostante questa ondata di sole che colpirà quasi tutta l'Italia ci sarà un crollo impressionante delle temperature. Si parla addirittura di una variazione di oltre dieci gradi centigradi in molte città rispetto a quanto visto nella scorsa settimana. Le temperature minime saranno registrate attorno ai tre gradi di Bolzano nella mattinata, mentre le massime saliranno sui ventiquattro di Catania nel pomeriggio. Le uniche precipitazioni le vedremo sulla Sicilia che sarà colpita nella mattinata da temporali sul versante orientale e da leggere ma costanti piogge nell'entroterra. Allerta meteo che rientrerà nel pomeriggio quando invece, nonostante il cielo coperto, la situazione si dovrebbe stabilizzare con la fine delle precipitazioni.

