PAPA FRANCESCO A ‘PADRE NOSTRO’/ Diretta streaming video, l’intervista di Don Marco Pozza a Bergoglio

Papa Francesco, intervista a Padre Nostro: anticipazioni, diretta streaming video dell'intervista di Don Marco Pozza a Bergoglio. Ospite della prima puntata su Tv2000 è Silvia Avallone

25 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Papa Francesco intervistato da Don Marco Pozza

Da oggi, mercoledì 25 ottobre 2017, Papa Francesco interverrà per otto puntate consecutive (con cadenza settimanale) nel programma “Padre Nostro” condotto e diretto da Don Marco Pozza, il cappellano del carcere di Padova che dopo la conversazione registrata qualche mese fa con Papa Bergoglio ha fatto uscire anche un libro (dal titolo omonimo, edito da Rizzoli). Un’occasione incredibile per vivere da vicino il racconto, l’esperienza e la comunicazione delle fede di un Pontefice amato dalla gente e dalle risposte mai banali, anche se spiazzanti alle volte. All’inizio di ogni prima parte del programma, Francesco dialoga con il giovane cappellano (e nostro collaboratore al Sussidiario) Don Marco raccontando e spiegando il Vangelo a partire dal tema della puntata e dalle esperienze anche passate in gioventù del pontefice argentino. Il programma, nato dalla collaborazione tra la Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede e Tv2000, è strutturato in nove puntate, ogni mercoledì, nel corso delle quali don Marco incontra anche noti personaggi laici del mondo della cultura e dello spettacolo. In questa prima puntata in onda questa sera, protagonista è la scrittrice Silvia Avallone: in un contributo scritto in esclusiva per il nostro quotidiano, Don Marco Pozza prova a far capire l’origine di un’operazione come quella che ora potremmo vedere per due mesi ogni mercoledì sera su Tv2000 (anche in diretta streaming video live a questo indirizzo). «Chi, pregando il Padre nostro, non ha mai avvertito l'abitudine alla sua recitazione? Recitare è materia d'attrazione, non è pregare: è implicarsi in una trama. Preghiera è lasciarsi segregare da Dio: "Sia fatta la tua volontà". A occhi chiusi, senza manco pensarci. A pensarci è da impazzire: volontà-di-Dio è espressione che sgomenta e sotterra. Altro che passività cristiana: non ciò che l'uomo dovrà fare per Dio. Ciò che Dio vorrà fare per me. Dio della generosità».

DIO, LE TONSILLE E IL GELATO

Nella prima puntata registrata, Don Marco Pozza chiede al Papa di raccontare cosa sia oggi, per l’uomo del 2017, Dio e la “portata” del messaggio che avverte/non avverte su di sé. «Diciamo di essere cristiani, diciamo di avere un padre, ma viviamo come, non dico come animali, ma come persone che non credono né in Dio né nell’uomo, senza fede, e viviamo anche facendo del male, viviamo non nell’amore ma nell’odio, nella competizione, nelle guerre. È santificato nei cristiani che lottano fra loro per il potere? È santificato nella vita di quelli che assoldano un sicario per liberarsi di un nemico? È santificato nella vita di coloro che non si curano dei propri figli? No, lì non è santificato il nome di Dio». Francesco parla al cappellano di un carcere, parla dunque anche ai carcerati, a chi ha fatto molti errori nelle propria vita. Ma in realtà parla a tutti, e proprio per questo è nata questa iniziativa così particolare: «Ci vuole coraggio – ha aggiunto il Papa – per pregare il Padre nostro. Ci vuole coraggio. Dico: mettetevi a dire «papà» e a credere veramente che Dio è il Padre che mi accompagna, mi perdona, mi dà il pane, è attento a tutto ciò che chiedo, mi veste ancora meglio dei fiori di campo.

Credere è anche un grande rischio: e se non fosse vero? Osare, osare, ma tutti insieme. Per questo pregare insieme è tanto bello: perché ci aiutiamo l’un l’altro a osare», spiega il Pontefice in un estratto dell’intervista odierna. C’è anche spazio per gli immancabili aneddoti della gioventù di Papa Francesco: «Dio è grande, è il Dio della gloria, cammina con te e ti dà pure il gelato quando è necessario», e racconta lo spassoso episodio di quando da piccolo, dopo essere stato operato alle tonsille, gli venne dato il gelato, «quell’unica cosa che avrei potuto mangiare in quel momento difficile».

IL DIALOGO CON SILVIA AVALLONE

Al termine dell’intervista con Papa Francesco, Don Marco Pozza proseguirà la puntata di Padre Nostro con l’incontro verso varie personalità del mondo laico: «Ho conversato, con spirito randagio, assieme a Silvia Avallone, Erri De Luca, Mariagrazia Cucinotta, Simone Moro e Tamara Lunger, Carlo Petrini, Flavio Insinna, Umberto Galimberti, Pif: tutte storie conosciute, amiche. Le loro anime, però, sono state rivelazione, rivoluzione», spiega il cappellano di Padova al Sussidiario. Nella puntata di oggi si parte con la scrittrice e poetessa Silvia Avallone, giovane ed emergente figura brillante del panorama culturale italiana: ad un certo punto, come si vede nel breve video qui sotto, Don Marco chiede «nel tuo romanzo, dici “Ogni figlio non ci appartiene, abbiamo il dovere di accompagnarlo”… io penso che se fossi padre questa sarebbe la mia difficoltà, cioè, siccome io ti ho dato la vita, a me piacerebbe riuscire a governarla un po’ con il possesso”… e invece alla fine accompagnare significa anche accettare di dipendere dalle scelte libere che un figlio farà…». La risposta della scrittrice arriva diretta e inizia a parlare di sé: «E questo è il punto secondo me, uno dei punti chiave almeno, che è la separazione… cioè il fatto che tu cresci, metti al mondo, sei genitore di una persona che in effetti ami in maniera folle, e ognuno di noi quando ama è anche fragile, vorrebbe essere sempre una cosa sola con l’altra persona, cioè… ci sono degli istinti, che vengono appunto da una fragilità, che vorrebbero tenersi, aggrapparsi all'altro, ma questo è un istinto che va sempre sorvegliato, perché poi amare significa invece amare, secondo me, la libertà di tuo figlio di avere dei sogni che tu non avevi preventivato, di ribaltare quello che tu gli hai insegnato, di vederlo andare via… e separarsi, e questo è doloroso, è doloroso da entrambe le parti, ma è un dolore da cui non si scappa, ed è un dolore anche bello, perché porta a una libertà, a delle scelte».

© Riproduzione Riservata.