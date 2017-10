AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: un morto in A6 Torino-Savona (ultime notizie, oggi 26 ottobre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 26 ottobre 2017 sulla viabilità. Incidente sull'autostrada A6 Torino-Savona, muore una persona.

26 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Autostrade Traffico - La Presse

Nella mattinata di ieri c'è stato un brutto incidente sull'autostrada A6 Torino-Savona che ha purtroppo alla morte di una persona. Si tratta del geometra Franco Dini di cinquantasei anni che abitava a Mondovì. L'incidente, di cui sono ancora da chiarire le dinamiche, si è verificato nel tratto tra Fossano e Marene in direzione Torino. La macchina che guidava si è ribaltata ed è terminata contro il guardarail. Purtroppo l'uomo è morto nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco e gli addetti di autostrade per l'Italia che hanno fatto i rilievi del caso. L'incidente ha portato a situazioni non facili da gestire e a un traffico che comunque non dovrebbe portare a dei problemi. Sicuramente arriveranno delle novità sulle dinamiche dell'incidente nel quale non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Resterà da capire il motivo per cui l'autovettura ha perso il controllo.

CANTIERI E MALTEMPO

Continuano ad essere diversi i cantieri che sono stati aperti durante la notte che ha portato alla giornata di oggi giovedì 26 ottobre 2017. Sicuramente uno strumento molto utile per analizzare la situazione è il portale istituzionale Autostrade.it dove troviamo aggiornamenti in tempo reale e anche dei consigli utili per evitare il traffico. La situazione più complicata la troviamo sull'A6 Torino-Savona dove è stato chiuso il tratto tra Fossano e Marene al chilometro 34.6 direzione Torino. Il fatto che non viene sottolineato l'orario in cui riaprirà il tratto fa pensare che ci potrebbero essere delle complicazioni anche durante l'arco della giornata di oggi. Riapriranno invece verso le ore sei i cantieri aperti nella notte sull'A10 Genova-Savona-Ventimiglia al chilometro 6 direzione Ventimiglia e sull'A3 Napoli-Salerno al chilometro 42.8 direzione Napoli. Sarà una giornata di sole e non dovrebbero esserci quindi problemi legati al maltempo sulle autostrade.

