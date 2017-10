FILE SEGRETI SU JFK/ Desecretati i documenti, Posner: 'Kennedy coinvolto nel tentato omicidio di Castro'

File segreti su JFK, Donald Trump disposto finalmente ad aprire i fascicoli sul Presidente assassinato il 22/11/1963. Importanti novità anche su Fidel Castro.

26 ottobre 2017 Francesco Agostini

File segreti su JFK, novità in arrivo (LaPresse)

Il Presidente degli Stati Uniti d'America Donald J. Trump ha intenzione di rivelare i file rimasti segreti su John Fitzgerald Kennedy, assassinato il 22/11/1963, una data storica per tutti gli americani. In tutti questi anni i 'segreti di John Kennedy' erano rimasti vincolati ai servizi d'inteeligence americani anche se forse in pochi sanno che i medesimi erano fruibili a partire dal 1992. In quell'anno, infatti, Bush senior aveva firmato il JFK Record Act che svincolava tutti i segreti dell'omicidio Kennedy (che di conseguenza erano diventati pubblicabili) a meno che lo stesso Presidente non volesse. L'omertà sarà spezzata dunque da Donald J. Trump, che ha reso noto al mondo tramite un tweet che tutti i segreti su Kennedy saranno rivelati. In realtà, però, da fonti interne è apparso subito chiaro che quello che verrà fuori di 'scottante' non sarà sull'omicidio Kennedy, perpetrato da Lee Harvey Oswald, ma bensì sui tentativi di eliminazione dell'allora presidente cubano Fidel Castro. Ne ha parlato Gerald Posner, autore del libro-verità Case Closed: Lee Harvey Oswald and the Assassination of JFK.

IL TENTATO OMICIDIO A FIDEL CASTRO

Gerald Posner ha spostato l'attenzione da Lee Harvey Oswald a Fidel Castro, ponendo l'attenzione su un altro momento oscuro della storia americana. Sul sito internet Il Fatto quotidiano, infatti, si legge: 'Dall'apertura di questi documenti non uscirà fuori alcuna prova scottante. Se pensate che verrà fuori che erano in tre o in quattro a sparare quel giorno a Dallas allora siete fuori strada, il caso JFK non verrà ribaltato.' Quello che emergerà, quindi, non sarà nulla che ha a che fare con Oswald ma, bensì, con la CIA e la Mafia. Continua infatti Gerald Posner: 'La CIA e la Mafia unirono le loro forze per eliminare una volta per tutte Fidel Castro. Cercarono di ucciderlo la bellezza di sette volte ma non riuscirono nemmeno a sfiorarlo. Non penso proprio che individui del genere siano stati in grado di mettere a punto l'omicidio perfetto quel giorno a Dallas.' L'intento di Donald Trump allora, alla luce di questo, sembra piano piano prendere forma. Che l'apertura dei fascicoli su JFK serva soltanto a screditare le varie agenzie federali e quindi, di conseguenza, lui stesso dal cosiddetto 'Russiagate'?

LA RALEIGH CALL

Il parere di Gerald Posner, in qualità di esperto sull'omicidio Kennedy è senza dubbio da tenere in considerazione, ma non tutti sono della stessa idea. C'è chi dice, infatti, che da questi documenti segreti emergeranno particolari importanti per quella che è stata chiamata la 'Raleigh call', la chiamata che Lee Harvey Oswald avrebbe voluto fare ma che non gli fu mai permessa. Il marine americano avrebbe tentato di chiamare, la sera del 23/11/1963, un tale John Hurt che abitava appunto a Raleigh in Nord Carolina. Il perché Lee Harvey Oswald volesse chiamare quet'uomo non lo sapremo mai, dato che Jack Ruby lo uccise poco dopo, tappandogli la bocca una volta per tutte. Il fatto inquietante di tutta questa vicenda è che le due centraliniste a cui si era rivolto Oswald non fecero mai il numero per la telefonata ma, anzi, passarono il nominativo a due agenti della CIA che non sono mai stati identificati. Tale John Hurt era stato un soldato negli anni 1942/1946 e aveva fatto parte di un settore specifico del controspionaggio, quello tra Europa e Giappone. Che i files su JFK possano finalmente fare un po' di chiarezza?

