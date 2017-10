Fabrizio Frizzi/ Come sta dopo l'ischemia? Il conduttore resta in ospedale (ultime notizie)

Fabrizio Frizzi, come sta dopo l'ischemia? Le ultime notizie sulle condizioni di salute del conduttore, che resta in ospedale, e gli aggiornamenti. Messaggi da Simona Ventura e Gerry Scotti

26 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Fabrizio Frizzi

Come sta Fabrizio Frizzi? Dopo la notizia del malore durante la registrazione di una puntata de L'Eredità, è altissima l'attenzione sulle condizioni di salute del celebre conduttore. Per fortuna gli aggiornamenti sono positivi dopo la lieve ischemia: Fabrizio Frizzi sta meglio. Al suo fianco restano la moglie Carlotta Mantovan e il resto della famiglia, nel silenzio e riserbo totale, ma c'è la Rai a rassicurare fan e telespettatori. Ci ha pensato il direttore generale Mario Orfeo: «Fabrizio Frizzi sta bene. È riuscito anche ad alzarsi e a fare una passeggiata in reparto». Il conduttore 59enne, che è ricoverato al policlinico Umberto I di Roma, è cosciente ed è in condizioni stabili. Raiuno intanto ha sospeso la programmazione de L'Eredità, sostituito da alcune puntate di Don Matteo 9. Nel frattempo sui social crescono i messaggi di auguri e pronta guarigione da parte di fan, colleghi e addetti ai lavori. «Dai, dai Fabrizio. Ti penso e ti aspetto», ha scritto ad esempio Simona Ventura.

IL BEL GESTO DI GERRY SCOTTI PER FABRIZIO FRIZZI

Gerry Scotti ha messo da parte la rivalità televisiva per salutare Fabrizio Frizzi. Ieri il celebre conduttore nell'anteprima di Caduta Libera si è reso protagonista di un gran bel gesto nei confronti del collega. Ha mandato infatti un saluto da parte sua e di tutta la squadra del programma a Fabrizio Frizzi, cogliendo quindi l'occasione per fargli un grande in bocca al lupo dopo il problema di salute che ha avuto nei giorni scorsi. La rivalità televisiva in realtà non esiste, visto che Gerry Scotti e Fabrizio Frizzi si conoscono da decenni, anzi spesso si incontrano per eventi benefici. Il conduttore dunque ha voluto far sentire all'amico e collega, così come alla sua famiglia, la sua vicinanza in un momento difficile. Un gesto discreto che sicuramente sarà stato apprezzato. Lo stesso non si può dire per Barbara d'Urso, la cui attenzione attraverso Pomeriggio 5 non sarebbe piaciuta - come riportato da Il Messaggero - né alla famiglia di Fabrizio Frizzi né ai vertici Rai.

