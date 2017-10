INCIDENTE STRADALE/ Arconate, furgone travolge ciclista: morto un 35enne (oggi 26 ottobre 2017)

Incidente stradale, ultime notizie di oggi 26 ottobre 2017: furgone travolge ciclista ad Arconate (Milano), morto un 35enne di origini pachistane. Statale Canaletto bloccata sul Panaro

26 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Incidente stradale (LaPresse)

Gravissimo incidente stradale avvenuto questa mattina attorno alle 7.15 sulla strada Provinciale tra Legnano e Arconate, alle porte di Milano: un uomo di nazionalità pakistana stava andando al lavoro in bicicletta da Inveruno a Buscate quando però è stato violentemente investito da un furgoncino che stava sopraggiungendo dietro di lui. Impatto purtroppo devastante e gravissimo, con il pakistano subito sbalzato sul terreno sbattendo violentemente la testa: sono stati calcolati dai soccorritori a circa 20 metri di sbalzo il volo del ciclista, con il furgone che procedeva a forte velocità e non è chiaro capire il motivo per cui non abbia visto davanti a sé quel ciclista. I soccorsi sono giunti sul posto con un equipaggio della Croce Azzurra di Buscate e con l’automedica, ma per il 35enne non c’era più niente da fare. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Legnano, spiega il Giorno sul suo sito online. Intanto, sono giunti anche altri militare da Busto Garolfo per regolare il traffico rallentato fino alle ore 9.

CAVEZZO, STATALE CANALETTO BLOCCATA PER INCIDENTE

Curioso incidente avvenuto a Cavezzo, sulla statale Canaletto: dopo un innocuo per fortuna scontro tra un furgone e un’auto alimentata a GPL, il ponte dell’Uccellino a Cavezzo è rimasto del tutto bloccato di fatto rendendo la statale intasata e con colonne di veicoli per chilometri. La squadra dei vigili del fuoco, come spiega “Sul Panaro.net” è al lavoro per provare a rimuovere con estrema delicatezza il veicolo visto che è bloccato a lato del ponte e soprattutto è alimentata a gas per cui bisogna fare molta attenzione nello spostamento per evitare l’esplosione per di più sopra un ponte che separa la Statale dal fiume Panaro. Problemi ulteriori per l’autocarro che è parzialmente fuori strada e rende ancora più difficoltosa l’attuale circolazione per ora di fatto bloccata e in movimento col contagocce.

