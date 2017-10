Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto, 26 ottobre: i numeri vincenti! Video (conc 128/2017)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 26 ottobre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.128/2017: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

Lotto, Superenalotto e 10eLotto tornano con un nuovo appuntamento, attesissimo dagli appassionati, questa sera. Poche ore e i giocatori avranno modo di conoscere i nuovi numeri vincenti. Aumentano sempre di più le possibilità di conquistare i premi in palio ed i primi posti sul podio delle vincite grazie alle nuove modalità di gioco. Dall'opzione Oro all'estrazione frequente, fino al gioco online: il tutto per rendere sempre più fruibile la registrazioen della propria schedina e dei numeri scelti per tentare la fortuna. Nell'ultimo appuntamento del 10eLotto, le vincite più importanti hanno sfiorato infatti traguardi significativi grazie a queste opzioni aggiuntive, come evidente dalla prima vincita sul podio. Un fortunello di Brescia ha centrato 9 numeri su 9 grazie all'estrazione frequente ed all'opzione Oro, portandosi a casa ben 50 mila euro in premio. Al secondo posto è finita invece la provincia di Napoli, grazie a Gugliano in Campania: un vincitore ha totalizzato 20 mila euro. Vittoria anche ad Arezzo, dove è stato centrato un premio da 12.500 euro grazie ad un 6 Oro. Più ridotte invece le vincite del Lotto, che hanno premiato il giocatore più fortunato con più di 26 mila euro. L'appassionato è della provincia di Catanzaro, di Botricello, ed ha indovinato cinque quaterne ed una cinquina. Festa anche in Campania con due vincite gemelle, destinate a due appassionati che hanno azzeccato un ambo secco su Napoli per il valore di 25 mila euro. Le vincite sono state destinate a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, ed a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. L'ultima vincita è stata destinata invece alla città partenopea, grazie ai 22.500 euro ottenuti con un terno secco sulla ruota cittadina.

LA SMORFIA NAPOLETANA

E' arrivato il momento più atteso dai giocatori del Lotto: l'estrazione di questa sera ci rivelerà non solo il nome dei vincitori, ma anche se rientreremo fra chi festeggerà a suon di champagne e fuochi d'artificio. Per assicurarsi di raggiungere i primi posti sul podio, non va ovviamente dimenticato uno degli step più importanti del concorso: giocare la nostra schedina. Trovare i numeri potrebbe rivelarsi tuttavia un'impresa molto difficile, ma per fortuna la nostra Rubrica vi offre una soluzione rapida ed interessante. La smorfia napoletana ci rivelerà oggi quali numeri si nascondono nella notizia che abbiamo scelto e che ci parla dell'ultima frontiera raggiunta dai ricercati. Sembra infatti che un latitante del Michigan abbia promesso di costituirsi solo se il post pubblicato sui social dalle autorità avesse ricevuto mille condivisioni. Ovviamente la Polizia si è impegnata su diversi fronti per realizzare il sogno del 21enne, ricercato per aver violato i termini della libertà vigilata. Va specificato che in questo caso non si tratta di un criminale estremamente pericoloso, anche se l'arresto era avvenuto per via di un'aggressione collegata alla guida in stato d'ebrezza. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo la Polizia, 53, il messaggio, 88, la condivisione, 27, l'aggressione, 7, ed il futuro, 90. Come Numero Oro scegliamo invece parte delle mille condivisioni richieste, 10.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il SuperEnalotto roda i motori in previsione del Jackpot di questa sera e di un concorso che alzerà il montepremi fino a quota 50,8 milioni di euro. Tante le vincite a disposizione a prescindere dalla sestina fortunata, grazie alla presenza di numerose quote minori e della possibilità sempre più grandi di raggiungere i diversi posti sul podio. Nell'ultimo appuntamento, l'assenza del primo premio è stata in parte compensata dall'aumento della quota del 4+, che ha donato quasi 49 mila euro a quattro giocatori. Supera i 40 mila euro anche il 5, con quattro vincitori che hanno centrato la combinazione vincente, mentre 66 giocatori hanno centrato il 3+ da 3.175 euro. Festeggiano anche i 374 appassionati che hanno realizzato 486,11 euro grazie al 4, un bottino superiore a quanto distribuito nel concorso precedente. Rimane stabile invece il premio del 3, pari a 31,75 euro e destinato a 16.180 appassionati, così come il bottino del 2, conquistato da 269.227 giocatori e del valore di 5,73 euro. La quota ha superato quindi i 5 euro dello 0+, che ha premiato 15.677 giocatori, mentre 7.595 vincitori sono riusciti a centrare i 10 euro dell'1+ e 1.151 hanno portato a casa i 100 euro collegati al 2+.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

L'aria di festa si sta impossessando di tutte le regioni italiane, che questa sera parteciperanno al SuperEnalotto per conquistare il Jackpot in palio. L'ostacolo maggiore si potrebbe presentare tuttavia a chi riuscirà a centrare la sestina vincente, dato che un montepremi così milionario metterà di certo in moto dubbi e incertezze riguardo alla spesa iniziale. Per evitare di veder scemare il nostro entusiasmo in tempi record, la nostra Rubrica ritorna anche oggi per proporvi una possibile soluzione, ovviamente con l'aiuto di KickStarter. Gli amanti delle stelle non si vorranno di certo perdere l'occasione data da eVscope, un telescopio 100 volte più potente di ogni dispositivo tradizionale. Grazie al gioiellino elaborato con il SETI, si potranno infatti annullare le distanze fra la Terra e le altre galassie finora rimaste al di fuori del nostro raggio d'azione. Il tutto per dare un valido contributo alla scienza ed all'astronomia, grazie ad una visione tecnologica che permette di individuare con maggiore precisione il manto stellato durante la notte. 28 giorni di tempo per contribuire all'iniziativa con la nostra offerta, che si aggiungerà al goal di 150 mila dollari già raggiunto in questi giorni. I numeri vincenti? Pochi minuti di attesa e sapremo se abbiamo vinto.

