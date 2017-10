METEO/ Continua a splendere il sole sull'Italia, ma attenzione all'anticiclone (oggi, 26 ottobre 2017)

26 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Se per oggi, giovedì 26 ottobre 2017, le previsioni del tempo ci parlano di una giornata molto tranquilla nel fine settimana in Italia dovrebbe tornare a farsi vedere l'anticiclone che aveva colpito il nostro paese già nel mese di settembre. La pressione è in aumento al sud, con la notte che inizierà ad essere un po' ovunque gelida. Già da venerdì potremo vedere diverse regioni del nostro paese, come Liguria, Toscana, Lazio e Campania, invase da precipitazioni e con sicuramente nubi in aumento. Sabato e domenica poi potrebbero rappresentare il definitivo salto verso la brutta stagione con le precipitazioni che potrebbe copiose in diverse zone del nostro paese. Le temperature continueranno a scendere rimanendo comunque ancora molto al di sopra dello zero. Nella prossima settimana poi il tempo potrebbe anche peggiorare con diverse situazioni che potrebbero condurre all'allerta meteo.

Le previsioni del tempo continuano a darci delle grandi soddisfazioni con il sole che splende su tutto il nostro paese. Attenzione però a pensare a un ritorno fuori stagione della primavera perché le temperature sono davvero pronte a precipitare. Le minime infatti sono registrate sui sei gradi centigradi della mattinata a Bolzano mentre le massime saliranno sui ventisette sempre nella stessa provincia. Un freddo che però non rovinerà una giornata il cui motivo principale sarà il sole. Le correnti si muoveranno da nord verso sud con anche qualche raffica di vento che troveremo sulle coste della parte meridionale del nostro paese. Continuerà ad essere persistente la nebbia sulla Pianura Padana che comunque dovrebbe essere localizzata solo nei pressi di Reggio Emilia e solo nelle prime ore della giornata. Sicuramente però vedere ancora giornate come queste alla fine di ottobre può essere considerata quanto meno una situazione atipica.

