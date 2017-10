Sciopero 27 ottobre 2017/ Mezzi, domani stop trasporti Roma e Milano, info e orari: Venezia, via blocco auto

Sciopero domani, 27 ottobre 2017: stop dei mezzi a Roma e Milano, modalità e orari. A Venezia sospeso il blocco auto: le ultime notizie e gli aggiornamenti sull'agitazione

26 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Sciopero domani, 27 ottobre 2017 (Foto: LaPresse)

Diseguaglianze salariali e sociali: queste le motivazioni dello sciopero dei mezzi di domani, venerdì 27 ottobre 2017. Nel documento diffuso dalla Confederazione unitaria di base trasporti viene precisato che la protesta è contro «il liberismo, le privatizzazioni e le liberalizzazioni». L'emergenza smog, dunque, non ha fermato lo sciopero dei mezzi pubblici: l'agitazione è stata confermata a Milano dall'Atm e a Roma dall'Atac. Solo l'intervento del Ministero delle Infrastrutture ha permesso di ridurre i disagi che questo sciopero provocherà: con un'ordinanza è stata infatti ridotta la durata dello stop a quattro ore. A Roma potrebbero esserci problemi sulla rete Atac: bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo, oltre che sui bus periferici di Roma Tpl. Sono comunque in vigore anche a Milano le fasce di garanzia: il servizio sarà assicurato fino alle 8,30 di mattina e dalle 17 alle 20. Nel trasporto aereo, invece, l'agitazione è prevista domani dalle 10 alle 14. Per il trasporto ferroviario e marittimo, invece, l'astensione è fissata dalle 9 alle 13.

SCIOPERO DEI MEZZI DOMANI: VENEZIA, STOP BLOCCO AUTO

Lo sciopero nazionale dei mezzi proclamato per domani, venerdì 27 ottobre 2017, coinvolgerà anche Venezia. Fermo restando l'osservanza delle fasce di garanzia, l'agitazione è prevista anche nel capoluogo veneto dalle 9 alle 13, con identica fascia oraria per navi e treni (aziende Gruppo FSI, Serfer Servizi Ferroviari, Trenord, Nuovo Trasporto Viaggiatori). «Riteniamo questa ordinanza lesiva del diritto di sciopero, ma la rispetteremo», il commento di Giampietro Antonini, rappresentante del sindacato Sgb Venezia (Sindacato Generale di Base), in merito all'ordinanza del Ministero dei Trasporti, con cui lo sciopero è stato ridotto a quattro ore. Nonostante questa "sforbiciata", non mancheranno i disagi. Anche per questo il Comune di Venezia ha preso una decisione importante: un via eccezionale ha sospeso le misure di limitazione del traffico veicolare per tutta la giornata di domani, venerdì 27 ottobre 2017.

