Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord, nuova minaccia con bomba H: Trump manda 3 portaerei Usa

Terza Guerra Mondiale, ultime notizie di oggi 26 ottobre 2017: Corea del Nord, nuova minaccia con bomba H dal regime di Pyongyang. Trump risponde mandando tre portaerei Usa

26 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Le mosse ormai sono chiare e la terza guerra mondiale è sempre più vicino: Pyongyang lancia minacce attraverso missili e parole, gli Usa rispondono con il dispiegamento dell’enormità di mezzi militari in possesso. Ormai da mesi continua così e la diplomazia in mezzo finora non è riuscita ad evitare il livello dello scontro più alto che mai. Ieri sera l’ennesima conferma: dal ministro degli Esteri di Nord Corea, Ri Yong Ho, piove la nuova minaccia: «il più forte test con una bomba a idrogeno nell'oceano Pacifico deve essere presa alla lettera». Lo conferma alla Cnn un alto funzionario nordcoreano, Ri Yong Pil, durante un'intervista realizzata a Pyongyang; in particolare, «Il ministro degli Esteri conosce bene le intenzioni del nostro leader supremo Kim Jong-un». Il test più minaccioso dalla fine della Guerra Fredda con il regime comunista nordcoreano che finora non trova freni da parte degli alleati cinesi e dalla diplomazia russa che pure sta tentando di frenare le mire minacciose del dittatore di Pyongyang. Di certo, non aiutano le nuove mosse militari lanciate da Trump ancora ieri sera, atte a spaventare proprio Kim Jong-un: «Tre portaerei americane nel Pacifico: uno show di forza rivolto a Corea del Nord e Cina. Uno schieramento massiccio in previsione della visita di Donald Trump nella regione», scrive il Corriere della Sera, rilanciando l’annuncio della Cnn. Tre portaerei pronte ad entrare in azione davanti al prossimo passo-missile lanciato dalla Corea del Nord: cosa e soprattuto chi fermerà la corsa folle alla guerra nucleare?

NYP, "ARMI CHIMICHE E BIOLOGICHE IN COREA DEL NORD"

Una terza guerra mondiale, nucleare e batteriologica: secondo le ultime inchieste del New York Post, a Pyongyang starebbero preparando armi biologiche, chimiche e con pericolosissimi virus che potrebbero essere lanciati contro Usa, Giappone e Sud Corea da un momento all’altro assieme ai missili lanciati. L’orrore di scenario è consegnato dalla stampa Usa al pubblico, citando uno studio del Belfer Center for Science and International Affairs dell'Harvard Kennedy School: in pratica, la produzione di armi biologiche starebbe in produzione nei campi agricoli e laboratori di Nord Corea. «E' probabile che il vaiolo sia gia' usato come arma. I soldati nordcoreani sono vaccinati contro il vaiolo, cosi' come lo sono i militari americani in Corea del Sud’», si legge nel apporto, secondo il quale l'antrace e' un altro degli agenti che Pyongyang potrebbe usare. «Se usate in larga scala queste armi possono non solo causare la morte di decine di migliaia di persone, ma anche creare panico paralizzando intere comunità».

