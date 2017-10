AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: brutto incidente in A26 (ultime notizie, oggi 27 ottobre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 27 ottobre 2017 sulla viabilità. Una donna rimane ferita in un incidente sull'A26, travolto un cervo.

27 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Autostrade - La Presse

Si è verificato un bruttissimo incidente sull'autostrada A26 che ha portato una donna ad uscire ferita per fortuna non in maniera grave. Questa stava viaggiando a bordo della sua autovettura e all'altezza tra Romagnano Sesia e Borgomanero si è vista spuntare di fronte un cervo enorme che non è riuscito ad evitare. L'animale purtroppo ha perso la vita e l'auto è andata distrutta. Sul luogo dell'incidente è arrivata l'ambulanza che ha portato la donna all'ospedale di Borgomanero. E' stato fondamentale anche l'intervento dei vigili del fuoco e la polizia stradale che hanno rapidamente liberato la carreggiata. Proprio grazie all'intervento di questi la viabilità non è stata intaccata e non si è creato molto traffico, se non sul momento. Nella giornata di oggi, venerdì 27 ottobre 2017, non ci sarà nessun problema dal punto di vista proprio delle code. Chiunque dovrà passare per questo tratto potrà farlo tranquillamente.

AUTOSTRADE, CANTIERI E MALTEMPO

Sono diverse le situazioni di disagio che si sono verificate nella notte che ha portato a oggi, venerdì 27 ottobre 2017, sulle autostrade italiane. Sono stati chiusi alcuni tratti come riportato dal portale istituzionale Autostrade.it che potrebbero portare delle conseguenze anche per la mattinata. Per questo è molto importante controllare il sito che è sempre aggiornato in tempo reale e consigli per evitare il traffico. Andiamo a vedere da vicino alcune situazioni legate alla giornata di oggi. Si parte dall'A8 Milano-Varese dove al chilometro 24.5 direzione Varese troveremo chiuso il tratto tra Castellanza e Busto Arsizio fino alle ore 5.00. Passiamo poi all'A3 Napoli-Salerno dove al chilometro 42.8 direzione Napoli invece troveremo chiuso fino alle 6 il tratto tra Salerno e Cava de' Tirreni. Il maltempo si tornerà a far vedere per la giornata di oggi e quindi complicherà diverse situazioni in autostrada. Pioverà, anche se non forte, sul versante Levante della Liguria e la parte alta della Toscana. Nel pomeriggio poi ci sarà anche neve sull'alta Lombardia e sul Trentino Alto Adige con la possibilità di obbligo di portare a bordo le catene.

© Riproduzione Riservata.