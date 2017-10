Eurojackpot/ Estrazione n. 43/2017: i numeri vincenti! (oggi, 27 ottobre 2017)

Estrazione Eurojackpot di oggi, num. 43/2017: numeri vincenti del 27 ottobre 2017, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie in aggiornamento live, tutti i risultati

27 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Estrazione Eurojackpot

Riparte da 10 milioni di euro il montepremi di Eurojackpot oggi, 27 ottobre 2017. Dopo l'estrazione della scorsa settimana, nella quale l'ambitissimo 5+2 è stato realizzato, riparte la caccia ai numeri vincenti di uno dei concorsi più generosi. Sono infatti ben dodici le categorie con le quali trionfare nel consueto appuntamento del venerdì: si va dal 5+2 al 2+1. La sfida però supera i confini nazionali: i Paesi in gioco sono diciotto, quindi si tratta di una competizione ancor più avvincente. Nel mese di ottobre alla "famiglia" di Eurojackpot si è aggiunta la Polonia, quindi cresce il numero dei giocatori e degli appassionati. Le vincite invece restano sempre alte: ne sa qualcosa in effetti colui che la settimana scorsa ha indovinato la combinazione fortunata, vincendo così poco meno di 42 milioni di euro. Una cifra incredibile, ma reale e in quanto tale in grado di cambiarvi radicalmente l'esistenza.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

L'Italia deve cambiare passo nell'estrazione di oggi di Eurojackpot: finora nel nostro Paese sono state registrate vincite importanti, ma non allo stesso livello di quelle roboanti che sono state realizzate all'estero. Le vincite "azzurre" più alte della scorsa estrazione sono state di quasi 5 mila euro: due, per la precisione, con il 4+2. L'appuntamento di stasera può essere dunque l'occasione per migliorare i risultati, oltre che per arricchirsi. Del resto queste due cose vanno di pari passo grazie a questo gioco... Pronti per un'altra estrazione spettacolare? Se credete particolarmente nei vostri numeri, potreste decidere di abbonarvi per giocare più volte la vostra combinazione preferita. Prima di concentrarci sull'estrazione di oggi di Eurojackpot, ricordiamo quanto accaduto la settimana scorsa, quando i numeri vincenti sono stati: 1-10-25-46-49, Euronumeri 1-6. La caccia al 5+2 riprende oggi con la speranza che sia particolarmente generosa con l'Italia. Buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

Euronumeri: -

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© Riproduzione Riservata.