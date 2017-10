Francesco Ceglie arrestato / L'ex di Lory Del Santo in manette per aver sequestrato e minacciato la fidanzata

Francesco Ceglie arrestato, l'ex fidanzato di Lory Del Santo in manette per aver sequestrato in casa e minacciato di morte con un coltello la fidanzata.

27 ottobre 2017 Anna Montesano

Lory Del Santo a Domenica Live

Notizia sicuramente sconvolgente per Lory Del Santo: l'ex compagno Francesco Ceglie, 25enne, è stato arrestato oggi dai carabinieri di Vimercate (Monza) per sequestro di persona. A riferire la notizia è il sito Ansa. L'uomo, secondo l'accusa, avrebbe infatti minacciato di morte la fidanzata 31enne impedendole di uscire di casa, questa mattina a Masate in provincia di Milano. Il ragazzo, processato per direttissima, l'arresto è stato convalidato. Questo l'accaduto, Francesco Ceglie avrebbe perso le staffe a seguito di una lite con la sua attuale fidanzata, decidendo di impedirle di lasciare il suo appartamento minacciandola di un coltello e sbarrando la porta utilizzando alcuni mobili. A chiamare i carabinieri sono stati alcuni residenti del palazzo che hanno sentito urlare la donna.

EX DI LORY DEL SANTO IN ARRESTO

I militari, dopo una lunga trattativa con l'uomo, lo hanno convinto ad aprire la porta e a gettare il coltello. Ricordiamo la vita privata di Lory Del Santo. La Del Santo è stata a lungo alla ribalta della cronaca rosa: dopo aver dichiarato di essere stata ospite del ricco uomo d'affari saudita Adnan Khashoggi nel suo panfilo Nabila e di aver ricevuto da lui un collier di diamanti, ebbe una relazione con il chitarrista Eric Clapton, che le avrebbe dedicato la canzone Lady of Verona. Si conobbero nel 1985, durante la tournée italiana di Clapton. Il chitarrista raccontò nella sua autobiografia. I due ebbero un figlio il 21 agosto 1986, Conor, tragicamente morto il 20 marzo 1991 a New York, cadendo da una finestra al 53º piano di un grattacielo. Lory del Santo ha poi avuto altri due figli: Devin e Loren.

