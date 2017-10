Incidente stradale/ Ponte, maxi scontro tra cinque auto: ferita anche una donna incinta (oggi 27 ottobre 2017)

Incidente stradale: ultime notizie di oggi, 27 ottobre 2017, e aggiornamenti. Ponte, maxi scontro tra cinque auto: ferita anche una donna incinta. Quattro quelle del tamponamento a Drosso

27 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Incidente stradale, le ultime notizie

Una giornata di maxi tamponamenti quella di oggi, venerdì 27 ottobre 2017. Un incidente è avvenuto sulla bretella del Drosso, all'uscita dalla tangenziale di Torino: coinvolti quattro veicoli, un autocarro e tre auto. Una donna, che era alla guida di una Lancia Ypsilon, ha riportato alcuni traumi, fortunatamente non gravi. A scopo precauzionale è stata trasportata all'ospedale San Luigi di Orbassano. L'incidente ha provocato problemi al traffico in tutta la zona. Sul posto, oltre alla polizia stradale, anche gli ausiliari della viabilità dell'Ativa. Un grande impatto si è verificato oggi anche lungo la statale Telesina, in prossimità dell'uscita di Ponte, in provincia di Benevento. Il bilancio dell'incidente stradale è di cinque auto coinvolte: una Ford Fiesta, un'Audi A3, una Volkswagen Golf, una Volvo XC60 e una Fiat Stilo; due le persone ferite, tra cui anche una donna incinta. Sul luogo dell'incidente anche le ambulanze del 118 per soccorrere i feriti e trasportarli in ospedale.

A14, TRE MEZZI PESANTI SI SCONTRANO TRA FANO E MAROTTA

Una persona è rimasta ferita nell'incidente avvenuto oggi, venerdì 27 ottobre 2017, sull'A14. Uno scontro tra tre mezzi pesanti all'origine dell'incidente, che ha provocato code anche piuttosto lunghe. È avvenuto all'altezza del chilometro 175 stamattina intorno alle 7.50: il tratto tra Fano e Marotta è stato temporaneamente chiuso al traffico. Si è creata così una coda di due chilometri. Caos dunque sull'autostrada A14: sul posto sono intervenuti Polizia Stradale, vigili del fuoco, soccorsi meccanici e sanitari, oltre al personale della Direzione settimo Tronco di Pescara. Stando a quanto riportato dal Corriere Adriatico, uno dei tre mezzi pesanti coinvolti nell'incidente si è intraversato. Agli utenti che da Bologna viaggiavano in direzione di Ancona è stato consigliato di procedere, dopo l'uscita obbligatoria a Fano, lungo la SS16 Adriatica e di rientrare in A14 alla stazione di Marotta. Non ci sono al momento aggiornamenti sulle condizioni di salute delle persone coinvolte nell'incidente, in particolare sul ferito.

