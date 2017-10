SCIOPERO 27 OTTOBRE 2017/ Oggi stop Atm Atac mezzi pubblici trasporti e servizi: orari e info (ultime notizie)

Sciopero 27 ottobre 2017, venerdì di disagi per i viaggiatori: stop a trasporti e servizio pubblico, orari e info nelle principali città italiane. Colpite Torino, Milano e Roma

Sciopero 27 ottobre 2017 (Foto: LaPresse)

Sciopero 27 ottobre 2017, si preannuncia un venerdì di disagio per i viaggiatori. Infatti, nelle maggiori città italiane è in programma una raffica di scioperi che comprendono trasporti e servizi pubblici: lo sciopero è stato proclamato dai Cobas e dai sindacati autonomi in tutti i settori. Uno sciopero che colpisce nello stesso giorno della protesta delle Ferrovie dello Stato e di quella di 3 giorni della logistica. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha ordinato la riduzione a 4 ore dello stop che riguarderà la giornata di venerdì, ma nonostante ciò saranno numerosi i disagi per i cittadini, in particolare negli orari di punta, in particolare date le misure adottate per l'emergenza smog. Lo sciopero in programma oggi comprende: aerei, treni, navi, trasporto pubblico locale e servizi connessi. E non solo: questa misura potrebbe avere ripercussioni anche sugli uffici pubblici. Le motivazioni degli scioperi sono molteplici: diseguaglianze salariali e sociali in primis.

SCIOPERO 27 OTTOBRE 2017: AEREI E TRENI

Sciopero 27 ottobre 2017, numerosi disagi per ciò che concerne aerei e treni. Per quanto riguarda i treni, lo sciopero generale è stato proclamato in tutti i settori pubblici e privati dalle organizzazioni sindacali Cub, SGB, SI-Cobas, Usi-Ait, Slai Cobas. L'orario che comprende lo sciopero va dalle 13.00 alle 17.00. Le prestazioni indispensabili, secondo normativa vigente, saranno garantite, mentre CUB, SGB e SICobas hanno organizzato una protesta in programma a partire dalle 10.30 presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Per quanto riguarda i treni, invece, la situazione potrebbe comportare dei disagi in particolare per i treni locali e regionali. Le Frecce non subirano variazioni, ritardi o cancellazioni, mentre le altre tratte nazionali potrebbero incontrare problemi tra le 9.00 e le 13.00, orario in cui è fissata l’astensione per il trasporto ferroviario. Discorso uguale sia per Trenitalia che per Italo. Trenord, tramite il proprio sito, ha specificato che le fasce più frequentate dai pendolari saranno garantite.

SCIOPERO 27 OTTOBRE 2017: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Lo sciopero di oggi 27 ottobre 2017 creerà i problemi più ingenti al trasporto pubblico locale. Tutte le più grandi città dovranno fare i conti con la sospensione di bus, tram e metropolitane. Lo sciopero è previsto dalle 9.00 alle 13.00, ma avrà articolazioni differenti. A Torino, sciopero indetto da Filt-Cigl, Fit-Cisl e Uiltrasporti, bus e tram si fermeranno dalle 15.00 alle 19.00, mentre la metropolitana dalle 16.00 alle 20.00. A Milano, invece, lo stop di autobus, tram e metro è previsto dalle 9.00 alle 13.00, mentre in altri settori lo sciopero potrebbe riguardare l’intero turno. Stesso discorso per Roma, Bologna e Bari. Misure assenti, invece, a Napoli: non è stato proclamato alcuno stop dei trasporti nel capoluogo della regione Campania. Lo sciopero nazionale dei mezzi coinvolgerà anche Venezia, con il Comune che ha deciso di sospendere in via eccezionale le misure di limitazione del traffico veicolare per tutta la giornata.

