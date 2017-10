TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Campania, sisma M 3.8 a Salerno (ore 10.10, 27 ottobre 2017)

Terremoto oggi, ultime scosse INGV: forte sisma in Campania e Basilicata, M 3.8 nelle province di Salerno e Potenza. Danni, ipocentro e paura con la gente scesa in strada

27 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Terremoto oggi (LaPresse)

Scossa di terremoto molto forte avvenuta questa notte tra la Campania e la Basilicata: la nottata non è stata certo delle migliori al sud per una scossa che ha immediatamente riportato alla mente il sisma estivo avvenuto a Ischia, non distante dal Parco Nazionale dell’Appennino Lucano dove è situato l’epicentro del terremoto di poche ore fa. Succede tutto mezz’ora la mezzanotte: il sistema di rilevazioni nazionali NGV registra una scossa di grado M 3.8 sulla scala Richter, facendo scendere la gente in strada per la paura e per le vibrazioni avvenute. L’ipocentro della scossa è stato calcolato a circa 11 km sotto il livello del terreno come profondità, mentre sul fronte dell’epicentro i comuni coinvolti sono stati i seguenti: Padula, Montesano sulla Marcellana, Sassano, Casalbuono, Monte San Giacomo, Sala Consilina, Sanza, Teggiano, Casaletto Spartano, Atena Lucana, Caselle in Pittari e Tortorella in provincia di Salerno. In provincia di Potenza invece abbiamo Paterno, Tramutola, Marsico Nuovo, Marciscovetere, Moliterno, Grumento Nova, Sarconi, Viaggiano, Brienza, Sasso di Castalda.

PAURA E GENTE IN STRADA TRA CAMPANIA E BASILICATA

Una notte davvero da incubo per tutta il Vallo di Diano dove alle ore 00.38 il terremoto di forte grado di magnitudo ha fatto tremare palazzi e strutture: danni non ce ne sono stati ma la gente appena avvertito il pericolo giustamente si è rovesciata nelle strada onde evitare quanto successo nel centro Italia e poi a Ischia negli ultimi due anni. L'epicentro è stato individuato a Padula, con una profondità di 11 chilometri: «Il sisma è stato sentito fino al Golfo di Policastro e agli Alburni, a Potenza e perfino in comuni pugliesi come Corato e Trani. In molti si sono riversati in strada in pigiama e hanno passato la notte all'addiaccio, qualcuno racconta di avere percepito un boato. Non si segnalano danni a persone o cose, ma in molti centri del Vallo le scuole questa mattina resteranno chiuse a scopo precauzionale», riporta il Mattino di Napoli dopo le varie testimonianze sentite nella notte e dopo le decisioni dei comuni di chiudere le scuole in vista di possibili altre scosse che, ripetiamo, non ve ne sono state neanche in minima parte e intensità.

