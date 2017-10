WhatsApp, si possono cancellare i messaggi inviati/ E' possibile, ma entro 7 minuti: ecco come si fa

WhatsApp: si possono cancellare i messaggi inviati, ma entro 7 minuti. Ecco come si fa e tutti i paletti previsti dall'opzione dell'app di messaggistica. Le ultime notizie e aggiornamenti

27 ottobre 2017 - agg. 27 ottobre 2017, 19.06 Silvana Palazzo

WhatsApp, opzione per cancellare messaggi

A chi non è capitato di mandare un messaggio su WhatsApp e di pentirsene subito dopo? Inviato per errore a un gruppo o a una chat, può diventare davvero un incubo, ma per fortuna è arrivata l'opzione che ci permette di rimediare. È comprensibilmente tra le più attese di WhatsApp: permetterà di cancellare i messaggi inviati entro sette minuti dal primo invio. La nuova funzionalità è in fase di distribuzione su iPhone, smartphone Android e Windows Phone. La notizia è stata lanciata da WABetaInfo, che più volte aveva lanciato indiscrezioni su quella che è una novità per la verità annunciata da tempo. Non ci saranno distinzioni: potrà essere cancellata una frase, una foto o un video. Dopo aver selezionato il messaggio in questione, bisognerà toccare il simbolo del cestino e poi "elimina per tutti". Una volta digitato, il destinatario visualizzerà la scritta "Questo messaggio è stato eliminato". Per procedere, dunque, all'eliminazione di una comunicazione bisognerà selezionarla e poi premere il tasto "elimina": i destinatari riceveranno così un avviso.

WHATSAPP, COME CANCELLARE MESSAGGI INVIATI PER ERRORE

Tornare indietro è possibile, ma la grande novità per gli utenti WhatsApp presenta anche dei paletti. Per chi ha ripensamenti e vuole cancellare un messaggio inviato ci sono sette minuti a disposizione, trascorsi i quali il messaggio non potrà più essere cancellato. Questa funzione, inoltre, richiede che mittenti e destinatari abbiano entrambi la versione più aggiornata dell'applicazione. Va poi tenuto conto del fatto che i destinatari potrebbero comunque visualizzare il messaggio prima che venga eliminato. Infine, se l'eliminazione non dovesse andare a buon fine, WhatsApp non invierà alcuna notifica. Il rilascio è graduale, quindi potreste ancora non vedere questa opzione nella vostra app. Una parziale conferma arriva da una pagina del sito di WhatsApp, dove si parla dell'opzione «Eliminare i messaggi per tutti». Dopo un anno di indiscrezioni e rumors la notizia è quasi ufficiale.

