AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: due incidenti nella notte (ultime notizie, oggi 28 ottobre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 28 ottobre 2017 sulla viabilità. Nella notte si sono verificati due incidenti con conseguenti code.

28 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Autostrade - La Presse

Sono due gli incidenti che si sono verificati nella notte che ha portato ad oggi, sabato 28 ottobre 2017, sulle autostrade italiane. Due situazioni messe in evidenza dal portale istituzionale Autostrade.it che è uno strumento utile da consultare perché aggiornato in tempo reale e sempre pronto ad evidenziare consigli per evitare di ritrovarsi proprio in mezzo al traffico. Partiamo dall'A1 diramazione Roma Sud-Gra dove abbiamo trovato attorno alle ore venti la chiusura del tratto tra bivio Diramazione Roma sud/Gra e Monteporzio Catone al chilometro 10.2 direzione Autostrada Milano-Napoli. Solo successivamente si è creata invece coda sulla Tangenziale di Napoli, di competenza di Autostrade per l'Italia, tra Corso Malta e Capodimonte in direzione Pozzuoli. Questo secondo evento si è verificato attorno alla mezzanotte. In nessuno dei due casi il portale ha raccontato le dinamiche dell'incidente e nemmeno se ci sono stati feriti più o meno gravi.

CANTIERI E MALTEMPO

Anche la giornata di oggi, sabato 28 ottobre 2017, sarà condizionata sulle autostrade italiane dai cantieri e dal maltempo. Sul portale istituzionale, Autostrade.it, è descritto con minuziosa perizia il cantiere ormai aperto da diverse notti sull'A3 Napoli-Salerno. Questo ha portato alla chiusura al chilometro 42.8 direzione Napoli del tratto tra Salerno e Cava de' Tirreni che rimarrà serrato fino alle ore sei di questa mattina. Inoltre nella notte sono state segnalate code sulla Complanare Tratto Urbano A24 al chilometro 0 direzione Grande Raccordo Anulare tra inizio Complanare e bivio Complanare / Gra proprio per lavori in corso. Non sarà una giornata di particolare maltempo, con il sole che sarà presente su quasi tutto il nostro paese. Ci saranno diversi temporali sulla Sicilia che potrebbero creare problemi anche per quanto riguarda i viaggi in autostrada, dove sarà molto importante evitare di andare ad alta velocità.

© Riproduzione Riservata.