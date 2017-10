Aereo si schianta sui binari/ Roma, drammatico incidente in via Salaria: due feriti, treni bloccati

Roma, aereo si schianta sui binari: drammatico incidente in via Salaria, due feriti, treni bloccati. Le ultime notizie sulla tragedia avvenuta vicino all'aeroporto dell'Urbe

28 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Roma, aereo si schianta sui binari

Un aereo di piccole dimensioni si è schiantato al suolo a Roma oggi, sabato 28 ottobre 2017: l'incidente choc è avvenuto sulla Salaria, dove sono intervenute squadre di vigili del fuoco e ambulanze. Tragedia sfiorata dunque all'aeroporto dell'Urbe di Roma: dalle prime ricostruzioni pare che si tratti un aereo da turismo con a bordo due persone. Entrambe sarebbero vive, ma ferite: uno è stato estratto ancora cosciente dalla carcassa dell’aereo, l'altro sarebbe ancora incastrato dentro. Fiamme e fumo sono evidenti dalla strada. Il pilota avrebbe avuto dei problemi subito dopo il decollo e sarebbe caduto in fase di atterraggio, schiantandosi nei pressi della ferrovia Roma-Viterbo.

ROMA, AEREO BIPOSTO CADE SUI BINARI DELL'ALTA VELOCITÀ



Secondo il Corriere della Sera, non ci sarebbero altre persone coinvolte sebbene l'aereo sia caduto non lontano da un distributore di benzina della Esso. L'aereo ultraleggero è caduto oggi pomeriggio intorno alle 16.40 sulla linea ferroviaria ad alta velocità all'altezza di via Salaria 746 tra un distributore di benzina e l'aeroporto dell'Urbe. Stando a quanto riportato da Repubblica, nella caduta è stata interessata anche la linea ferroviaria dell'alta velocità che al momento è interrotta.

