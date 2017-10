HALLOWEEN 2017/ Auguri, sms e frasi: come festeggiare con una filastrocca

Halloween 2017, come festeggiare, le frasi d'auguri migliori. Anche quest'anno arriva la festa di Ognissanti, le migliori idee per festeggiare assieme ai propri amici

28 ottobre 2017 Fabio Belli

Halloween è tornato!

Pronti per festeggiare Halloween? Anche quest’anno la festa di Ognissanti, ormai diventata un “cult” anche in Italia, si ripresenta come un’ottima occasione per divertirsi e fare festa con i propri amici. In America è un appuntamento immancabile per i più piccoli andare a fare “dolcetto o scherzetto” bussando alle porte dei propri vicini e si tratta di un’abitudine che sta prendendo piede anche nel nostro paese. Ma al di là dei piccoli, anche per i più grandi farsi gli auguri per Halloween è diventato una consolidata abitudine: tra i vari profili social, Whatsapp ed SMS, ci sono molti modi per fare gli auguri in maniera originale ai propri amici, colleghi e contatti. Andiamo a scoprire quali possono essere le frasi più originali per regalarsi uno spunto in più per un Halloween da festeggiare, divertendosi, con le persone alle quali si vuole più bene.

FRASI E FILASTROCCHE PER AMICI E CONTATTI

Si può partire da un vero e proprio “sempreverde” per le amiche, spesso utilizzato anche in occasione dell’Epifania: “Pronta per la notte delle streghe? Non andare troppo forte quando voli con la scopa...” Una battuta spiritosa ma stavolta “unisex” può essere: “Ricordati di mettere la maschera quando andrai alla festa stasera, altrimenti rischi di spaventare gli invitati!”. E ancora: “Halloween è passato, ma tu resti sempre una zucca vuota!”. In rete si possono trovare anche poesie e auguri in rima divertenti, come ad esempio: “In ogni casa una zucca pelata, per questa notte un poco stregata, e una candela la illumini dentro, della dritta e proprio al centro. Tanti fantasmi verranno alla porta, con gli occhi tondi e la bocca storta, e di sicuro vorranno un dolcetto, con la minaccia di uno... scherzetto!” O ancora: “Ad Halloween le streghe girano i pentoloni, per preparare le pozioni, i fantasmi si danno un gran da fare perché tutti vogliono spaventare, e da meno non sono i vampiri, che son tutti su di giri!” Per chi cerca auguri più seri e canonici, perché non usare: “Nella notte più paurosa dell’anno, non splendono le stelle, ma gli occhi di vampiri, licantropi e streghe malefiche. Buon Halloween!”

I FILM PER UNA VERA NOTTE HORROR

Insomma, ce n’è per tutti i gusti per chi vorrà preparare bigliettini spiritosi o a tema Halloween, magari producendosi anche in qualche decorazione fatta a mano. Alcuni usciranno ed andranno a divertirsi alle feste, altri resteranno a casa ma decideranno comunque di festeggiare Halloween come si deve, magari in compagnia del proprio partner o di amici, dedicandosi una bella notte horror cinematografica. Sono molti i film a tema che possono essere utilizzati per calarsi nell’atmosfera di Halloween, dai classiici di registi come Carpenter o Rob Zombie, fino a un classico moderno come la saga di Saw-L’Enigmista. Ma non è comunque detto che si debba per forza cadere nel macabro: capolavori di Tim Burton come Nightmare Before Christmas possono decisamente fare al caso di chi vuole vivere al meglio la notte di Halloween, spruzzandoci sopra un pizzico di romanticismo. E buon Halloween a tutti!

