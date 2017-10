Lotto/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 28 ottobre: i numeri vincenti! Video (conc 129/2017)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 28 ottobre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.129/2017: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

I concorsi del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto di oggi renderanno vincitori tanti giocatori italiani, che in queste ore hanno fatto delle corse per raggiungere le ricevitorie più vicine. I numeri vincenti riveleranno chi fra gli appassionati è riuscito a tagliare il traguardo, ma la certezza è che ci saranno tanti premi in palio per altrettanti vincitori. L'ultima estrazione del Lotto ha permesso infatti ad un appassionato di Bergamo di centrare un premio da più di 45 mila euro grazie ad un terno e tre ambi sulla ruota di Venezia. Fortunata anche Torino ed un giocatore che ha indovinato tre numeri sulla ruota di Bari, portandosi a casa circa 35 mila euro, mentre ad Agrigento un vincitore ha sfiorato i 24 mila euro grazie ad una combinazione fortunata sulla ruota di Palermo. Nell'ultimo concorso, il più longevo dei giochi Sisal ha inoltre distribuito premi per un totale di 7,4 milioni di euro, che si sono andati ad aggiungere i 942,7 milioni del montepremi di quest'anno. La vincita più alta del 10eLotto è stata invece di 30 mila euro, destinati ad un giocatore di Roma che ha centrato 8 numeri su 10. Una giocata da due 9 vincenti ha permesso invece ad un appassionato di Vignola, in provincia di Modena, e di Nola, nel napoletano, di conquistare 20 mila euro cadauno. In complesso, il montepremi del gioco ha superato i 3,13 miliardi di euro dall'inizio di quest'anno, mentre nell'ultima estrazione i premi sono stati di 23,8 milioni.

LA SMORFIA NAPOLETANA

E' arrivato il momento cruciale per i giocatori del Lotto, che oggi si rimetteranno in gara per raggiungere i premi in palio. Il concorso di questa sera eleggerà di sicuro tanti vincitori, come sempre accade negli appuntamenti della Sisal, ma l'importante è non dimenticare di giocare la propria schedina. Fra impegni familiari e lavorativi è facile infatti finire fra gli appassionati che dovranno fare di tutto per lottare contro il tempo e rientrare in gara prima della chiusura della ricevitoria. Se siete fra i ritardatari non preoccupatevi: mentre raggiungete il vostro punto gioco preferito, la nostra Rubrica vi regalerà dei numeri da giocare nel concorso di questa sera. La smorfia napoletana ci rivelerà infatti il suo verdetto grazie ad una notizia particolare, che ci rivela l'idea di un'università cinese per fare fronte al problema obesità delle generazioni più giovani. Gli studenti di Jiangsu potranno infatti perdere peso ed acquisire dei voti aggiuntivi grazie al loro dimagrimento, oltre che alla condotta tenuta in aula. L'idea nasce da un professore di agricoltura, che ha deciso di mettere in atto una strategia in grado di motivare gli studenti più inutili, collegando la perdita di peso ad un riscontro utile per la loro carriera scolastica. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo il peso, 9, il dimagrimento, 76, il voto, 7, la perdita, 25, ed il rendimento, 52. Come Numero Oro scegliamo invece l'università, 87.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

51,9 milioni di euro è il Jackpot che questa sera verrà messo in palio al SuperEnalotto. Il nuovo concorso potrebbe vivere l'estrazione della sestina vincente, un dubbio che riguarda tutti i giocatori in gara che aspirano a vincere il montepremi. Molti altri appassionati si accontentano in realtà anche delle quote minori, che di certo non hanno nulla da invidiare al primo premio del gioco Sisal. L'ultimo concorso ha infatti premiato un fortunello con oltre 159 mila euro grazie al 5, mentre il 4+ si è aggiunto alla fila degli assenti. 77 giocatori hanno invece centrato i 3.261 euro del 3+, contro i 409,76 euro ceh il 4 ha donato a 437 vincitori. Anche se la statistica in generale ha comportato un aumento di molte quote, il premio del 3 è rimasto stabile rispetto alle estrazioni precedenti ed ha destinato i suoi 32,61 euro a 15.495 vincitori. 6,28 euro invece per il 2 e per i suoi 241.504 giocatori più fortunati, per una quota che si è distaccata del tutto dai minimi storici registrati in precedenza e dalla quota dello 0+, che rimane quindi la più piccola dell'estrazione. Sono stati infatti 19.828 giocatori a centrare i suoi 5 euro, mentre 8.516 sono stati i vincitori che hanno riscosso i 10 euro dell'1+. Si chiude con il 2+ ed i suoi 100 euro, centrati da 1.257 giocatori.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il momento preferito dei giocatori del SuperEnalotto è finalmente arrivato: il concorso di questa sera ci rivelerà infatti se qualcuno degli appassionati in gara riuscirà a raggiungere il traguardo del Jackpot. Meglio organizzare tutto in modo preciso per poter avere la mente sgombra da ogni pensiero e incombenza durante l'estrazione, a partire da come intendiamo spendere il nostro bottino. Un'idea ci viene offerta da KickStarter, che anche oggi si unisce alla nostra Rubrica per parlarvi di un'iniziativa interessante. Le generazioni di oggi trascorrono davvero molte ore sui dispositivi mobili, dal cellulare al tablet, ma esiste un modo per rendere educativo il loro uso? L'idea ci viene offerta da Pika, che promette di insegnare ai bambini più piccoli, dai cinque anni di età in su, come esplorare il mondo che li circonda grazie all'uso della telecamera. Pika è infatti un vero e proprio assistente digitale, che interagisce con l'utente grazie ad una serie di giochi istruttivi ed un algoritmo avanzato che sfrutta colori, suoni e immagini per rendere l'esperienza dei più piccoli davvero affascinante. Mancano ancora 25 giorni di tempo per poter raggiungere il goal di 18 mila pounds, mentre i numeri vincenti verrano rivelati fra poco. Siete pronti?

