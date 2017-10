ORA SOLARE 2017/ Domani, domenica, cambio ora legale: lancette indietro alle tre (29 ottobre)

28 ottobre 2017 Fabio Belli

Torna l'ora solare 2017

Con l'ora solare 2017 è arrivato il momento di spostare la lancetta degli orologi. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre tornerà infatti l’ora solare: un’ora indietro alle tre del mattino che ridiventeranno magicamente le due, un’ora di sonno in più per tutti coloro che magari hanno fatto gli straordinari e lavorato durante la settimana. Una situazione che ogni anno genera qualche imbarazzo a tutti coloro che non ricordano di girare indietro le lancette, e nonostante il cambio dall’ora legale all’ora solare aggiunga e non tolga un’ora di sonno, associazioni come il Codacons da sempre si fanno portavoce del fatto che almeno l’80% degli italiani gradirebbe restare ad orario fisso, magari mantenendo l’ora legale. I sette mesi di ora legale hanno comunque garantito un risparmio energetico non indifferente: dal 26 marzo ad oggi, l'Italia ha risparmiato in tutto 567 milioni di kilowattora (corrispondente al consumo medio annuo di elettricità di oltre 200 mila famiglie), un valore equlvalenti a minori emissioni di CO2 in atmosfera per 320mila tonnellate.

ORA LEGALE, CHE RISPARMI PER I CITTADINI?

Una convenienza non indifferente, basti pensare che secondo la società che gestisce la rete dell’energia elettrica in Italia, Terna, dal 2004 al 2017 l’ora legale ha permesso di risparmiare 8 miliardi e 540 milioni di kilowattora (equivalente alla richiesta di energia elettrica annua di una regione come la Sardegna) e ha comportato un risparmio per i cittadini di circa 1 miliardo e 435 milioni di euro. Non di soli dati però si vive, e bisogna innanzitutto ricordare come per una persona comune, il passaggio dall’ora legale all’ora solare rappresenti una sorta di jet lag a tutti gli effetti. Che va ammortizzato con attenzione, basti pensare che gli episodi di violenza e le aggressioni aumentano del 3% ogni volta che il passaggio viene effettuato ogni anno. Questo perché essere più riposati porta ad essere più reattivi e, all’occorrenza, rissosi, al contrario di quando si perde un’ora di sonno ed essere più stanchi e assonnati rallenta le proprie azioni.

STORIA DELL'ORA SOLARE E ORA LEGALE

In Italia l’ora legale è stata introdotta ai tempi della Prima Guerra Mondiale, ma è stata mantenuta in pianta stabile solo nel 1965, per cercare di ottenere un maggior risparmio energetico. Fino al 1980 durava solo quattro mesi, che sono progressivamente saliti fino a circa sette dal 1996, quando le lancette tornavano ancora indietro di un’ora non a fine ottobre, ma a fine settembre. L’idea originale di guadagnare o perdere un’ora a seconda della gestione della luce solare venne a Benjamin Franklin: inutile però mantenerla nei mesi invernali in cui al mattino sarebbe troppo buio, perdendo il beneficio delle ore di luce eventualmente risparmiate il pomeriggio. Dunque, non resta altro da fare che, come ogni anno, abituarsi e magari godersi in questa ultima domenica notte di ottobre un’ora di sonno in più: tornerà la primavera, e quest’ora tanto verrà di nuovo presto chiesta di nuovo in prestito.

