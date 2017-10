TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Perugia, sisma M 2.0 a Cerreto di Spoleto (ore 12:30, 28 ottobre 2017)

Terremoto oggi, 28 ottobre 2017: una scossa di magnitudo 2.0 sulla scala Richter è avvenuta in mattinata a Cerreto di Spoleto, in provincia di Perugia.

Terremoto oggi, ultime notizie (Foto: da Pixabay)

Un terremoto di magnitudo 2.0 sulla scala Richter si è verificato a pochi km da Cerreto di Spoleto, in provincia di Perugia. Il sisma, come riferito dall'INGV (Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia), è avvenuto alle ore 10:17 di oggi, sabato 28 ottobre 2017. L'epicentro della scossa è stato localizzato nel punto di coordinate geografiche 42.82 di latitudine e 12.99 di longitudine, con ipocentro individuato ad una profondità nel sottosuolo di 10 km. Questo l'elenco completo dei comuni situati nel raggio di 20 km dall'origine del movimento tellurico: Cerreto di Spoleto (PG), Preci (PG), Sellano (PG), Norcia (PG), Cascia (PG), Vallo di Nera (PG), Poggiodomo (PG), Visso (MC), Castelsantangelo sul Nero (MC), Sant'Anatolia di Narco (PG), Campello sul Clitunno (PG), Scheggino (PG), Ussita (MC), Monte Cavallo (MC), Monteleone di Spoleto (PG).

REGGIO CALABRIA, SCOSSA M 1.7

Oltre al terremoto di magnitudo 2.0 registrato in provincia di Perugia, questa mattina le apparecchiature della sala sismica di Roma dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) riportano di una scossa di M 1.7 sulla scala Richter avvenuta in provincia di Reggio Calabria alle ore 7:56. Il sisma, come riferisce il consueto report, ha visto il proprio epicentro nel punto di coordinate geografiche 38.18 di latitudine e 15.73 di longitudine, con ipocentro individuato nel raggio di 11 km nel sottosuolo. Questo l'elenco dei centri abitati situati nel raggio di 10 km dall'origine del movimento tellurico: Calanna (RC), Laganadi (RC), Sant'Alessio in Aspromonte (RC), Campo Calabro (RC), Scilla (RC) e Villa San Giovanni. Vista la scarsa intensità del terremoto non sono stati riportati danni a cose e/o persone.

