Terza Guerra Mondiale/ La Nato ‘assolda’ Putin per risolvere la crisi in Corea del Nord

28 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Terza Guerra Mondiale (LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE. Il tono era del tipo “lo dovete fare”, ma resta curiosa la richiesta posta dalla Nato verso la Russia, alla vigilia di una pericolosissima possibile terza guerra mondiale: le parole rilasciate ieri dal segretario della Nato, Jens Stoltenberg, vanno proprio in questa direzione. Una richiesta vista dall’Europa come sia una “mano tesa” dal’Occidente alla Russia e dall’altro come uno sprone a Putin per impegnarsi maggiormente a bloccare sul nascere la crisi con la Corea del Nord. «La Russia ha naturalmente un ruolo da svolgere quando si tratta di esercitare pressioni sulla Corea del Nord, è un membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è un vicino della Corea del Nord e quindi ha anche un ruolo da svolgere per assicurarsi, ad esempio, che tutte le sanzioni siano pienamente attuate». La diplomazia americana del resto ancora ieri ha fatto sapere in Sud Corea, con il segretario alla Difesa Jim Mattis, non intende arrivare allo scontro, bensì riuscire a bloccare sul nascere le mire “esplosive” di Pyongyang: «gli USA non vogliono la guerra, ma la completa denuclearizzazione della Corea del Nord». Non sono veri e propri segnali distensivi ma sono certo tentativi, fuori dallo scontro Trump-Kim, di preparare un cordone diplomatico internazionale che possa fare da “cuscino” ad una eventuale escalaton improvvisa all’interno del Pacifico.

NYP, "ARMI CHIMICHE E BIOLOGICHE IN COREA DEL NORD"

Una terza guerra mondiale, nucleare e batteriologica: secondo le ultime inchieste del New York Post, a Pyongyang starebbero preparando armi biologiche, chimiche e con pericolosissimi virus che potrebbero essere lanciati contro Usa, Giappone e Sud Corea da un momento all’altro assieme ai missili lanciati. L’orrore di scenario è consegnato dalla stampa Usa al pubblico, citando uno studio del Belfer Center for Science and International Affairs dell'Harvard Kennedy School: in pratica, la produzione di armi biologiche starebbe in produzione nei campi agricoli e laboratori di Nord Corea. «E' probabile che il vaiolo sia gia' usato come arma. I soldati nordcoreani sono vaccinati contro il vaiolo, cosi' come lo sono i militari americani in Corea del Sud’», si legge nel apporto, secondo il quale l'antrace e' un altro degli agenti che Pyongyang potrebbe usare. «Se usate in larga scala queste armi possono non solo causare la morte di decine di migliaia di persone, ma anche creare panico paralizzando intere comunità».

