"ORSETTI GOMMOSI HARIBO PRODOTTI DA SCHIAVI"/ Azienda di caramelle sotto accusa: al via il boicottaggio

Orsetti gommosi Haribo prodotti da schiavi: il documentario trasmesso sulla tv tedesca getta un nuovo scandalo alimentare. L'azienda si difende ma parte il boicottaggio.

29 ottobre 2017 Emanuela Longo

Haribo sotto accusa (foto Pixabay)

La Haribo, nota azienda produttrice di caramelle, è stata coinvolta in un maxi scandalo in seguito alle accuse avanzate da un documentario tedesco andato in onda sulla tv pubblica Ard. Stando a quanto riferisce Repubblica.it, il marchio, celebre per i gommosi dolciumi a forma di orsetto, non tratterebbe in modo altrettanto tenero i propri dipendenti. E' quanto contenuto nel documentario dal titolo "The Haribo Check" che mette sotto accusa l'azienda per due presunti motivi che se dovessero trovare conferma sarebbero davvero gravissimi: intanto, le pessime condizioni in cui sarebbero sottoposti i lavoratori da parte dei propri fornitori brasiliani, e poi le condizioni in cui gli animali di alcuni allevamenti in Germania sarebbero tenuti e dai quali deriverebbero due ingredienti utili alle loro produzioni, ovvero la cera di carnauba e la gelatina. Ovviamente la società tedesca non poteva restare inerme ed ha prontamente avviato un'indagine. Quanto emerso dal lavoro di alcuni giornalisti tedeschi, gli stessi che hanno realizzato il documentario è però davvero sconfortante. La cera di carnauba viene impiegata da Haribo per la realizzazione delle sue golose caramelle, in particolare i classici orsetti gommosi al fine di renderli più lucidi e non farli appiccicare tra loro. Questo ingrediente sarebbe estratto da piantagioni in Brasile, in cui i lavoratori agirebbero in condizioni davvero pessime e con guadagni esigui pari a 40 real al giorno, ovvero appena 10 euro. Non solo lavorerebbero in assenza di sicurezza ma sarebbero costretti a dormire all'aperto ed a bere acqua sporca, per non parlare dei ritmi frenetici del lavoro che impedirebbe loro anche di recarsi in bagno. Tra i dipendenti, inoltre, sarebbero stati segnalati anche dei minorenni. Il ministero brasiliano del Lavoro è intervenuto sulla vicenda denunciando le condizioni dei poveri lavoratosi letteralmente ridotti in schiavitù. Ad intervenire anche la sezione tedesca di Amnesty International che ha sottolineato come sarebbe di Haribo la responsabilità sull'operato delle aziende partner.

HARIBO SI DIFENDE E AVVIA INDAGINE

Non solo gli uomini sarebbero però tenuti in condizioni disumane, ma anche gli animali allevati e nel dettaglio i suini per conto della società Gelita, dai quali Haribo si rifornisce per la gelatina adoperata nella realizzazione delle sue caramelle. L'azienda, dopo le accuse emerse dal documentario, si è difesa asserendo di non essere a conoscenza della "violazione delle linee guida", emersa invece dal lavoro di alcuni giornalisti tedeschi, ma si è resa disponibile a fare chiarezza sull'operato dei suoi fornitori. In una dichiarazione ufficiale ha quindi commentato: "Siamo un'azienda che vuole portare gioia a bambini e adulti. Non possiamo accettare il mancato rispetto degli standard sociali ed etici". Per questo Haribo ha deciso di aprire un'inchiesta per fare totale luce sulla faccenda ed ha informato di voler tenere i consumatori informati costantemente sugli ulteriori sviluppi. La notizia però, non è piaciuta ai tanti consumatori che hanno deciso di boicottare la vendita dei prodotti Haribo, compresi i colorati orsetti gommosi. Ancora una volta sono i social a farsi portavoce di nuove campagna di boicottaggio, tra cui quella partita dalla Francia con l'hashtag #jeboycotteharibo.

