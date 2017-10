CLOCHARD BRUCIATO VIVO IN UN PARCO/ Torino, aggredito nei giardini ‘Madre Teresa di Calcutta’

Clochard bruciato vivo in un parco a Torino: giardini Madre Teresa di Calcutta, aggredito da sconosciuti, ora è ferito grave e ricoverato all'ospedale Don Bosco

29 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Clochard bruciato vivo a Torino (LaPresse)

Probabilmente Madre Teresa di Calcutta dal cielo ora starà piangendo: e come lei chiunque di buona volontà ritenga che dare a fuoco una persona sia un’immane cattiveria oltre che un reato. È successo ancora contro un clochard, uno dei tanti che a Torino vive nei parchi e che vive alla giornata tra un bicchiere di vino scadente e vestiti di stracci. Ha 60anni il romeno aggredito e dato alle fiamme da un gruppo di sconosciuti, pare dalle prime ipotesi della Polizia, questa notte nei giardini appunto dedicati alla Santa suora albanese. Un tragedia nella tragedia per chi in quel parco dedicati alla grande donna che amava e sosteneva i poveri senza distinzione di sangue, malattie o fedi religiose. Purtroppo questo povero 60enne davanti a sé non ha incontrato Madre Teresa e nessuno che abbia quello stesso cuore caritatevole, ma un manipolo di allucinanti delinquenti che hanno versato del liquido infiammabile sopra il corpo dell’uomo che dormiva nei giardini pubblici vicini alla Dora e poi gli ha dato fuoco.

IL RACCONTO DELL’AMICO SENZATETTO

Il clochard romeno è stato soccorso dal 118 e portato all'ospedale San Giovanni Bosco (un altro grande uomo che i poveri e gli ultimi della società li amava e dedicava): sul caso indaga la polizia di Stato, mentre al Corriere della Sera un amico del clochard dato alle fiamme ha raccontato in breve le ultime ore del 60enne romeno che ora tra l’altro è ricoverato con gravi lesioni su buona parte del corpo. «Lui viene qui spesso. Si mette a dormire sulla panchina e c'era anche ieri. Abbiamo bevuto del vino tra le 16 e le 17, poi sono andato via», spiega Mihai Sogea, un altro clochard che conosceva bene la vittima. «Lui è un tipo tranquillo. Le persone gli danno da mangiare, gli portano del pane e dell'acqua. Mai avuto problemi. Nessuno ci ha mai infastiditi». Le uniche parole che invece la vittima senzatetto sarebbe riuscita a dire ai soccorritori sarebbero «sono stati degli sconosciuti».

