Halloween 2017/ Auguri, frasi e sms: i castelli con il fantasma più spaventosi

Halloween 2017, la festa più paurosa dell'anno, sta arrivando. Si tratta di una tradizione ben consolidata in Italia, quindi è importante fare gli auguri in questa data speciale. Se siete a corto di idee, siete nel posto giusto, perché abbiamo raccolto frasi e sms da mandare ai vostri amici. Paura e terrore sono le caratteristiche fondamentali di questa ricorrenza, quindi si possono usare frasi paurose per gli auguri in alternativa a messaggi divertenti. «In fondo Halloween è un giorno come un altro: l'unica differenza è che in giro si vede gente truccata un po' meglio del solito» e «la notte del 31 ottobre sono in molti ad indossare una maschera per spaventare gli altri, ma in molti casi gli basterebbe togliere quella che usano di solito» sono alcune delle frasi divertenti che si possono ad Halloween. Ce ne sono ovviamente anche alcune più profonde: «Halloween è quel giorno in cui ci ricordiamo di vivere in un piccolo angolo di luce che è circondato dall'oscurità di ciò che non conosciamo: è un giro fuori dalla solita percezione, abituata a vedere un unico percorso, un assaggio di quell'oscurità».

Se siete a caccia di idee, oltre che di frasi per auguri, per Halloween 2017 allora potete organizzare qualche visita paurosa... Ci sono dei castelli nei quali si registrano inquietanti presenze. A meno che non siate dei profondi scettici, potete scegliere destinazioni paurose per mettervi alla prova. A Bolzano ad esempio c'è il Castel Presule, dove per cinque anni ci furono processi alle donne accusate di stregoneria che si concludevano con condanne al rogo: le streghe si radunano davanti al maniero per ricordare le loro compagne. Celebre è invece lo spirito inquieto di Azzurrina, la piccola che a volte si manifesta a Castello di Montebello, a Rimini, in occasione dei temporali. Lo spettro di Guendalina Malatesta, scomparsa misteriosamente all'età di otto anni, era albina: all'epoca le persone di pelle e capelli chiarissimi erano ritenute schiave del demonio e condannate al rogo, quindi la madre per salvarla le tingeva i capelli, ma il colore non rimaneva, quindi la chioma della bambina restava azzurra. L'ideale sarebbe volare in Romania per visitare il Castello di Dracula, che si trova nel cuore della Transilvania: l'edificio ha ispirato la descrizione del castello di Dracula nel romanzo di Bram Stoker, anche se non si tratta del maniero appartenuto al principe Vlad III di Valacchia.

