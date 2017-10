MALORE PER IL VESCOVO DI AREZZO/ Riccardo Fontana sta male durante la Messa: le ultime condizioni di salute

Malore per l'arcivescovo di Arezzo, Mons. Riccardo Fontana: è stato male mentre celebrava la Santa Messa a Levane (Montevarchi). Stress fisico e ricovero d'urgenza, le condizioni di salute

29 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Papa Francesco e l'arcivescovo di Arezzo Riccardo Fontana (Facebook)

È stato male mentre stava celebrando la Santa Messa questa mattina ed è stato subito ricoverato: ore di paure per l’arcivescovo di Arezzo Cortona Sansepolcro, mons. Riccardo Fontana, visto che questa mattina a Levane (nel comune di Montevarchi) il religioso è stato improvvisamente male mente si stava celebrando la Santa Messa domenicale, ha perso parzialmente conoscenza e immediatamente è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Gruccia per i primi accertamenti di rito. Secondo quanto riporta l’Ansa, l’arcivescovo sarebbe stato sottoposto a forte stress per i tanti impegni nelle ultime settimane e per questo motivo avrebbe accusato un calo fisico improvviso. Non vi sarebbero altre motivazioni più gravi che in un primo momento sembravano invece intervenire con l’improvviso malore scoppiato a Levane. «Attualmente Fontana si trova ricoverato alla Gruccia per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni sono stabili e sotto controllo», riporta La Nazione, con la Diocesi diretta da Fontana che subito si è prodigata nel mandare messaggi di auguri e pronta guarigione al presule locale.

LE ULTIME CONDIZIONI DI SALUTE

Nel pomeriggio arriva poi la nota della Diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro che fa tirare un sospiro di sollievo a tutti dopo le ore di timore e paura. «Questa mattina, nel corso di una celebrazione Eucaristica, nella chiesa di san Martino a Levane, l’arcivescovo Riccardo Fontana ha avuto un malore. Le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione e, fin dai primi esami clinici effettuati, è apparso evidente che il malore sia stato causato da un forte affaticamento fisico, dovuto all’intensa attività che l’Arcivescovo, notoriamente, effettua nella nostra vasta Diocesi», scrive la nota pubblicata sul sito online della Diocesi. Mentre in un primo momento sembrava che fosse costretto ad una convalescenza di qualche giorno, l’arcivescovo toscano dovrebbe comunque presiedere ai prossimi appuntamento fissati nella sua intensa agenda personale: «L’Arcivescovo, martedì 31 ottobre, alle 18, sarà comunque in Cattedrale per l’ordinazione sacerdote di don Alexander Calderon».

