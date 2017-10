MATRIMONIO GAY IN CARCERE/ Adriana e Camila, il primo ‘Sì’ dietro le sbarre: ora vivono nella stessa cella

Le prime nozze gay in carcere: Roma Rebibbia, la storia di Adriana e Camila e del loro primo Sì dietro le sbarre nelle carcerei italiane. "Viviamo nella stessa cella e siamo felici"

29 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Il primo matrimonio gay in carcere (Pixabay)

Adriana e Camila hanno “segnato” un record: sono le prime spose gay in un carcere italiano, per di più che vivono assieme nella stessa cella (provocando non poche polemiche per la possibilità di vivere una vita di coppia mentre stanno scontando due condanne per droga). 25anni sudamericana Camila, stessa età ma originaria della Polonia Adriana: settimana scorsa dopo mesi che vivevano nella stessa cella, hanno deciso di chiedere e ottenere la possibilità di celebrare la prima unione civile all’interno di un carcere italiano. Avviene tutto a Roma, nella casa circondariale di Rebibbia: a celebrare l'unione il vicesindaco di Roma Daniele Frongia, che ha un passato da volontario nelle carceri. Le altre detenute come invitate e un matrimonio gay a tutti gli effetti che vedrà ancora un anno di reclusione forzata per le due neo-spose: nel 2019 finiranno di scontare le loro pene detentive ma intanto vivono insieme in una piccola cella con «fiori, regali, bomboniere e torta nuziale», spiega il reportage di Repubblica che ha seguito l’intero evento fin dalle prime notizie filtrate da Rebibbia negli scorsi mesi. È chiaro che più di tutto c’è un valore simbolico dietro alla scelta di queste due donne, e i media come prevedibile vi si stanno immergendo a piene mani con il leitmotiv a 9 colonne, «l’amore dietro le sbarre vince l’odio».

LA STORIA NATA DIETRO LE SBARRE

Noi ci limitiamo a raccontare quanto avvenuto, dato che il contesto per le polemiche pro-contro unioni civili non ci sembra questo e soprattutto proviamo a raccontare quanto ha significato per queste due donne la loro storia, senza alcun simbolo e senza alcun “proclama” simil Lgbt-friendly. Solo Camila e Adriana che agli inviati di Repubblica hanno raccontato la loro storia: «Siamo felicissime, sogniamo di poter vivere insieme fuori al più presto, anche se qui dentro ci siamo trovate ed è nato il nostro amore». A più riprese si sono allontanate e poi riavvicinate, prima come amiche e poi come innamorate, visto che tra permessi, lavori esterni e tribunali, la vita di cella non sempre le ha messe di fianco; «ringraziamo il personale di Rebibbia che ci ha dato fiducia. Siamo state contente che la nostra storia sia stata raccontata: Speriamo che serva ad aprire un dialogo sull’amore in carcere». Infatti un punto di particolare complessità riguarda il caso delle prime due spose dentro un carcere: essendo omosessuali hanno la possibilità di vivere assieme alle altre donne e quindi inevitabilmente anche insieme tra loro. Il Ministero degli Interni ha commentato che separarle, visto la buona condotta di entrambe e il buon rapporto instaurato con le altre detenute, «sarebbe stata una cattiveria»: per il futuro si sta già pensando di creare degli ambienti nelle strutture penitenziarie per consentire momenti di intimità. Di certo, al momento altre coppie etero che vivono all'interno delle carceri rivendicano quella stessa possibilità data alla coppia gay: resta un punto nodoso che non potrà essere lasciato da parte nell'economia dei cambiamenti e delle riforme in ambito carcerario.

