Suicidio David Rossi/ Mps, testimone chiave ignorata dalla Procura: "I colleghi potevano salvarlo" (Le Iene)

Suicidio David Rossi: prosegue l'inchiesta de Le Iene sulla morte del responsabile dell’area comunicazione di Monte dei Paschi di Siena. Parla la testimone chiave ingorata dalla Procura

29 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Suicidio David Rossi: le ultime notizie

Le Iene Show tornano ad occuparsi della morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi precipitato da una finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013. Il programma di Italia 1 ha tirato in ballo una delle ultime persone ad averlo visto, una testimone mai sentita. Si tratta di Lorenza Pieraccini, collaboratrice della segreteria di direzione. «Ci sono troppe cose che non tornano. Io personalmente non sono nemmeno stata chiamata dalla Procura. Forse hanno paura, pensano che sia meglio tenermi fuori da questo caso», ha raccontato la donna ad Antonino Monteleone, inviato de Le Iene, spiegando di aver sentito David Rossi l'ultima volta per passargli qualche notizia. La mancata audizione di Lorenza Pieraccini è stata motivata dalla Procura di Siena con il fatto che non avrebbe aggiunto nulla al quadro probatorio. Nel servizio viene tirata in ballo anche la collega Lorenza Bondi, che ha dichiarato di aver notato la porta della stanza di David Rossi aperta quando ha lasciato l'ufficio. Quella porta però è stata trovata chiusa da un altro collega: chi l'ha chiusa mentre David Rossi moriva? «Ma che segreto sto custodendo? Era in una situazione psicologica allucinante», ha risposto la dottoressa Bondi a Le Iene Show.

DAVID ROSSI, A LE IENE PARLA LA TESTIMONE MAI SENTITA

Sono clamorose le rivelazioni di Lorenza Pieraccini, la testimone chiave che la procura di Siena non ha mai sentito per il caso David Rossi, sebbene il giudice avesse scritto il contrario nell'ordinanza con cui ha archiviato il caso come suicidio. Le Iene Show riportano una email dell'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi, inviata a Fabrizio Viola, ex amministratore delegato di Monte dei Paschi, a cui ha annunciato la sua intenzione di suicidarsi. «Stasera mi suicidio, sul serio, Aiutatemi!!!», il testo riportato. «L'ha vista quell'email, era aperta. Se fosse stata chiusa non l'avrei aperta. L'ho stampata, ma dopo qualche giorno è sparita», ha dichiarato Lorenza Pieraccini a Le Iene Show. Valentino Fanti, capo della segreteria di Fabrizio Viola a cui la testimone ha fatto leggere l'email, ha dribblato le domande dell'inviato de Le Iene, mentre l'ex ad Mps ha commentato: «Quello che dovevo dire l'ho detto davanti alle autorità».

