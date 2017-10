Tramonto infuocato a Milano/ Video, le nubi lenticolari fanno impazzire Facebook e Instagram

Tramonto infuocato a Milano: video. Le nubi lenticolari fanno impazzire Facebook e Instagram: il raro fenomeno atmosferico immortalato e condiviso sui social. Le ultime notizie

29 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Tramonto infuocato a Milano (Foto: da Twitter)

Occhi rivolti al cielo, ma non per osservare le stelle: a rubare la scena oggi il tramonto, che ha fatto capolino tingendo stupendamente di rosso il cielo. Ancor più suggestivo è quello di Milano, dove le nubi sembravano dolcemente pennellate. Inevitabilmente ha suscitato la curiosità di tutti, ignari delle ragioni di questo magnifico spettacolo. In molti hanno sospetto che la causa fosse legata all'inquinamento atmosferico, ipotesi poi smentita dagli esperti. «No, erano nubi troppo alte che stazionavano verso il limiti della stratosfera e l'inquinamento in questa caso non è la causa del loro effetto spettacolare», ha spiegato Maurizio Maugeri, fisico dell'atmosfera dell'Università di Milano. Si è dunque creata una condizione particolare, «dovuta alla diffusione del vapore acqueo», per cui la luce del sole al tramonto ha prodotto attraverso i cristallini colori e disegni simili alle nubi lenticolari, che in realtà si presentano separate. «L'inquinamento agisce a livelli più bassi e poi negli ultimi giorni una ventilazione discreta sulla Val Padana ha abbassato i livelli inquinanti, quindi non può generare conseguenze simili», ha aggiunto Maugeri.

IL TRAMONTO SPETTACOLARE SPOPOLA SUI SOCIAL

Erano anni che a Milano non si vedeva un tramonto così, con le nubi lenticolari, chiamate così per la loro forma a lente. Trattasi di un fenomeno atmosferico raro, che si origina quando un flusso d'aria, in particolari presenze d'umidità, viene modellato dai rilievi montuosi, generando delle ondulazioni. Il risultato potete vederlo nei tanti scatti pubblicati sui social network. Immagini spettacolari delle nuvole "colorate" dal rosso del tramonto. Il fenomeno però è avvenuto in tutta Italia: da Torino a Firenze, passando per Roma. Nuvole rosse con striature dorate. In pochi hanno perso il tramonto insolito che ha stregato oggi l'Italia. Stavolta non sono stati necessari filtri per migliorare le immagini di per sé già straordinarie. Per una domenica, dunque, sono state riscoperte le foto #nofilter: il risultato è un mare di velluto, in cielo. Molte le testimonianze fotografiche, ma vi riportiamo anche un video.

Ora vi beccate questo video sul tramonto di oggi pomeriggio, perché il mondo diventa più bello se tutti condividiamo i tramonti ???? pic.twitter.com/s2wdYDXcI3 — Rose? (@loserinbw) 29 ottobre 2017

Tramonto a Mapello (BG) pic.twitter.com/KaQAxWl7jv — Attilio Sari (@AttilioSari) 29 ottobre 2017

