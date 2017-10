AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: tragedia in A4 (ultime notizie, oggi 3 ottobre)

Traffico autostrade - La Presse

Una vera e propria tragedia, involontaria, si è consumata ieri sulle autostrade italiane in una situazione piuttosto atipica per fortuna. In A4 infatti un pedone ha attraversato la carreggiata ed è stato travolto dai veicoli che affrontavano la strada ad alta velocità. Ci troviamo sul tratto tra Sommcampagna e Peschiera del Garda in direzione Milano e un rumeno di 44 anni attraversa l'autostrada all'improvviso, finendo sotto un veicolo e perdendo la vita. La Polizia Stradale sta ancora ricostruendo le dinamiche dell'incidente, l'unica cosa che si sa, come riporta Il Gazzettino nella sua versione online, è che l'uomo era già noto alle forze dell'ordine. Vicino al corpo esanime dell'uomo sono state trovate alcune monete. Non si sa ancora perché questi abbia deciso di attraversare in un tratto dove era impossibile riuscire ad arrivare illesi dall'altra parte. Nella giornata di oggi potrebbero arrivare altre novità sul caso in questione.

AUTOSTRADE, CANTIERI NELLA NOTTE

Come ogni notte anche quella che ha portato a oggi, martedì 3 ottobre 2017, ha visto numerosi cantieri aperti fino alle prime ore del mattino sulle autostrade italiane. Il consiglio è sempre lo stesso e cioè quello di analizzare con attenzione il portale istituzionale Autostrade.it che aggiornato in tempo reale offre sempre e comunque aggiornamenti importanti. Si parte dall'A13 Bologna-Padova dove al chilometro 41.9 direzione Bologna troveremo fino alle ore sei chiuso il tratto tra Occhiobello e Ferrara nord. Sempre allo stesso orario riaprirà il tratto tra Arona e Bivio A26/SS 33 del Sempione sull'A26 Genova Voltri - SS 33 Semp. - Gravell.Toce. Si passa poi all'A7 Milano-Serravalle-Genova dove al chilometro 131.7 direzione Milano troveremo chiuso il tratto tra Genova Sampierdarena e il Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia. Chiudiamo con l'A24 Roma-Teramo dove al chilometro 136.6 direzione Superstrada Teramo mare troveremo chiuso il tratto tra Assergi e San Gabriele Colledara.

