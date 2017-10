CATTOLICI & DIVORZI/ Ecco i 10 rimedi per non spaccare il matrimonio

Cattolici, divorzi e matrimoni (Pixabay)

In 40 anni in Francia il divorzio è cresciuto del 66%, in Italia le cifre sono minori ma restano comunque alte per una Europa che a livello di valori “sulla carta” predica il rispetto e la cura della famiglia, ma che poi nella pratica ha abbandonato e da molto le povere (in tutti sensi) famiglie europee. Il caso della Francia è emblematico: tre coppie su quattro sono separate in Francia e il numero dei divorzi non è mai stato così alto. Le conseguenze di questo, a livello sociale, sono devastanti: tragedie famigliari, condizioni precarie, insicurezza, paure nell’affrontare nuovi rapporti e soprattutto disagi per i figli con tutte le conseguenze del caso di una vita vissuta in (almeno) due case. Insomma, il problema del divorzio - a parie i casi necessari e giusti dove la vita famigliare diventa davvero insostenibile e pericolo per i propri stessi elementi - resta un nodo grave che la società di oggi non sembra minimamente porsi. Per questo motivo, specie nella Chiesa Cattolica francese, sono sorti negli ultimi anni numerose associazioni e movimenti che intendono “contrastare” l’aumento de divorzi, non in quanto battaglia “utopica” in stile “contro mulini a vento”, ma cercando di andare a scovare le reali motivazioni che portano sempre più coppie sposate a interrompere il proprio matrimonio. Lo Stato ha addirittura favorito e non osteggiato questa crescita netta del divorzio, firmando la legge sul divorzio “breve” che rende decisamente più semplice decidere di interrompere in qualsiasi momento il proprio matrimonio.

IL MANIFESTO ANTI-DIVORZIO

Dietro gli imponderabili problemi della vita di una coppia - che restano impossibili da “prevedere” e che riguardano una complessa e misteriosa natura di relazione e affetto tra due persone, tra l’altro meritevole di bene altro spazio che non in un semplice articolo di giornale - tuttavia, esistono fenomeni culturali esterni che rendono sempre più difficile il progetto di una vita permanente e la vita familiare. Per questo motivo Jean-Marie Andrès, Presidente Nazionale dell'Associazione Famiglia Cattolica (AFC) ha lanciato in questi giorni il “manifesto-anti divorzio” in chi si chiede di interrompere questa “moda” che non porta a nessun beneficio né immediato né futuro sulla propria famiglia. «Parigi, città d'amore, Parigi, città del romanticismo, Parigi, città della coppia. Davvero? Quindi come spiegare che quando due coppie si sposano, un’altra divorzia? Di fronte a questo stato di cose, la risposta del governo è semplice quanto non appropriata: la semplificazione del divorzio. Invece di sostenere e assistere le coppie per stare insieme, la legge prevede: fine divorzio, minimizzazione di divorzio consensuale, senza giudice divorzista.

Il divorzio è ormai quasi facile come la chiusura di un abbonamento telefonico», denuncia il presidente di Afc in una intervista alla Croce. Ciò che interessa, a guardare il Manifesto con il Decalogo che vi proponiamo qui sotto, non è tanto la singola misura proposta, quanto la modalità e il concetto di fondo: c'è un'alternativa a tanto fatalismo, esiste (e non solo in Francia). «Crediamo che l'amore coniugale sia una conquista quotidiana. Sì, il successo di un matrimonio trova una rinnovata primavera in un approccio in cui ognuno mobilizza le sue risorse e costruisce e consolida questa prima società. Darci i mezzi per invertire la tendenza e costruire una società più forte, più forte e più sicura», conclude l’associazione cattolica, lasciando un orizzonte di apertura e non solo di “fallimento” rispetto a quel sacramento tanto bistrattato come il matrimonio.

IL DECALOGO

Secondo i cattolici francesi, il fallimento coniugale non è sempre inevitabile: questo non toglie che i problemi rimarranno sempre e che andranno risolti all’interno del nucleo famigliare, con il sostegno di amici e della comunità, ma si può ancora (forse) fare qualcosa per rendere la situazione di contorno, la vita e la dimensione in cui alberga la giovane famiglia, decisamente migliori. «Vivere insieme sarà possibile solo se è vivibile, nella nostra vita quotidiana: denunciamo questa società che richiede l'unità e spinge per il divorzio. E proponiamo il rifiuto di una società che scoraggia il primo dei suoi “imprenditori” (la famiglia è la prima azienda dello Stato, ndr) e li offre solo fallimento», spiega ancora Andrès prima di illustrare il manifesto vero e proprio con i dieci punti/consigli alla politica francese per adottare da subito misure pro-famiglia e possibilmente anti-divorzio. «Produrre una preparazione obbligatoria per tutte le coppie che vogliono sposarsi in modo civile; Proporre un kit di preparazione per la vita di coppia che può essere distribuito gratuitamente in tutti i municipi; Fornire una hotline nazionale gratuita ospitata da consiglieri di matrimonio per prevenire i conflitti», illustrano le prime tre misure del decalogo.

Non sono soluzioni decisive e totali, non risolvono un problema affettivo gigantesco come quello di un matrimonio che non funziona più, ma possono servire - secondo numerosi cattolici francesi - a produrre un contesto famigliare meno conflittuale e più consono alle esigenze della vita quotidiana. «Divieto di siti che promuovono l'infedeltà e / o offrono incontri extra-matrimoniali. Dichiarazione obbligatoria sullo stato della persona (sposato, single, coppia) con servizi bloccati se la persona è sposata; pagare un premio via CAF a coppie che durano per tipologia di matrimonio (cotone, argento, smeraldo, diamanti ecc.); Ripristinare la legione d'onore sulle coppie che hanno avuto 60 anni di matrimonio; Ripristinare il processo giudiziario di divorzio, anche in caso di mutuo consenso, per garantire che i coniugi e i bambini abbiano la protezione dei propri diritti da un giudice; Considerare per legge l'adulterio, non appena è caratterizzato, come grave colpa», si legge ancora nel Manifesto prima delle ultime due misure “consigliate”. «Quando si chiede il divorzio, inserire nella legge che il giudice informi i coniugi che chiedono il divorzio dell'esistenza e le modalità di separazione legale; promuovere la separazione legale e incoraggiare gli avvocati a proporla per organizzare le condizioni materiali di una separazione senza dissolversi il matrimonio».

