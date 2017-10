INCIDENTE STRADALE/ Ascoli Piceno, scontro frontale: morte due 66enni (oggi, 3 ottobre)

Incidente stradale (da Pixabay)

Comincia con la notizia di due donne morte l'inevitabile bollettino degli incidenti stradali verificatisi sulle strade italiane. Una delle ultime tragedie verificatesi in ordine di tempo è andata in scena nella zona industriale di Ascoli Piceno, all'altezza dello stabilimento Borgioni, quando erano circa le 23:15 di ieri, lunedì 2 ottobre 2017. Come riportato da picenonews24.it, protagoniste dell'impatto sono state due donne, G.A e A.B, entrambe di 66 anni. Le signore si sono scontrate frontalmente per cause ancora in via d'accertamento da parte della Polizia Stradale e sono decedute sul colpo in ragione del violento impatto. Diverso il discorso per una terza persona a bordo di una delle due auto coinvolte dal sinistro, ricoverata in codice rosso al “Mazzoni” di Ascoli. Sul posto sono intervenuti, come di consueto in questi casi, anche i vigili del fuoco.

FOGGIA, 60ENNE IN PROGNOSI RISERVATA

Il 60enne protagonista di un incidente stradale in quel di Foggia nella giornata di ieri è ancora in prognosi riservata. Lo riferisce immediato.net, sottolineando come l'uomo sia stato coinvolto in un sinistro in via Napoli intorno alle ore 18 e 30 di ieri. Secondo una prima ricostruzione, il 60enne era alla guida di una Honda che per cause ancora da verificare si è resa protagonista di un impatto con una Fiat Stilo guidata da una donna. L'automobile del 60enne, dopo l'urto ha continuato la sua corsa fuori strada, finendo per ribaltarsi in una cunetta. Sul posto sono immediatamente intervenuti polizia locale e vigili del fuoco, che hanno provveduto a liberare l'uomo dalla vettura, affidandolo alle cure dei sanitari del 118. L'automobilista si trova tuttora ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

© Riproduzione Riservata.