Lotto/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 3 ottobre: i numeri vincenti! Video (conc 118/2017)

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Il concorso di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di questa sera premieranno i giocatori con tante e numerose vincite. Questa una delle poche certezze della Sisal, che da tanti anni rende felici gli appassionati di entrambi i giochi. A dimostrare questa 'verità' è ancora una volta la statistica dell'ultima estrazione, dove la competizione si è accesa non solo fra i diversi vincitori, ma anche sulle rispettive regioni di appartenenza. Il Lotto in particolare ha premiato infatti Marano di Napoli, grazie alla vincita di una quaterna da parte di un appassionato, registrata con una schedina puntata sulla ruota di Napoli. Il premio è stato di 120 mila euro, un bottino importante a cui va aggiunto anche la vincita ottenuta a Montemiletto, in provincia di Avellino, da un altro giocatore che ha centrato più di 19 mila euro grazie ad un ambo. Poco inferiore il premio da circa 17 mila euro destinato ad un giocatore di Napoli, che ha centrato un terno vincente. Il 10eLotto ha destinato invece la sua fortuna a Roma, dove è stata realizzata la vincita maggiore dell'ultimo appuntamento. Un fortunello ha indovinato infatti circa 32 mila euro in premio grazie alla modalità frequente, centrando 9 numeri su un totale di 10 giocati. L'aria di festa ha invaso anche le strade della provincia di Udine, grazie ad un giocatore di Ragogna che ha realizzato un 6 da circa 16 mila euro. Il premio è stato aumentato grazie all'Opzione Oro ed alla modalità frequente scelta dal vincitore per la propria schedina.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Si aprono le danze per tutti i giocatori del Lotto e 10eLotto, che questa sera potranno vivere la competizione Sisal grazie alla nuova estrazione. Si parte come sempre dai numeri e dalla loro ricerca, il tutto per comporre la nostra schedina da giocare. Un vero e proprio scoglio per tantissimi appassionati, che da tempo si affidano alla nostra Rubrica per ottenere qualche consiglio in più. Smorfia napoletana sotto braccio, andiamo a vedere quale news abbiamo scelto per oggi. Spesso i proprietari di auto vivono un vero e proprio incubo a causa dei ladri, che rubano la loro vettura e che la nascondano in posti sconosciuti, rendendo impossibile il recupero. E' quanto deve aver pensato una residente francese, che per lungo tempo non ha avuto più alcune notizie del proprio mezzo. Le autorità sono state infatti avvisate della presenza di un'auto in un terreno paludoso e collegata ad una denuncia di furto avvenuta 38 anni prima. Possiamo solo immaginare la sorpresa della fortunata cittadina, anche se il mezzo risulta attualmente di proprietà della società di assicurazioni che all'epoca le ha dato un risarcimento per il danno subito. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo l'auto, 46, il furto, 63, la palude, 12, il proprietario, 45, e l'assicurazione, 77. Come Numero Oro scegliamo invece il tempo, 74.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il SuperEnalotto è pronto per scendere in campo con il suo Jackpot, che verrà rimesso in palio nel concorso di questa sera. Tanti milioni attendono solo il vincitore in grado di centrare la sestina fortunata: il mistero rimane tuttavia collegato alla modalità scelte per spendere una somma così importante. Per fortuna la nostra Rubrica si è già messa all'opera per sollevarvi da questo onere, spulciando fra le iniziative di KickStarter. Powerup Dart promette di rivoluzionare il mondo ludico di grandi e piccini, grazie ad un ammodernamento di uno dei giochi cult più quotati nell'infanzia. Si tratta infatti di un dispositivo da collegare a qualsiasi tipo di aeroplanino di carta ed in grado di simulare il volo grazie alla app presente sul nostro smartphone. Acrobazie, picchiate e voli a tutta velocità: sarà semplice permettere che Powerup Dart possa rivoluzionare il nostro aeroplanino in una struttura all'avanguardia. 15 giorni di tempo ancora per poter aderire all'offerta e prendere parte al progetto. Il goal raggiunto finora, di oltre 886 mila dollari contro i 25 mila richiesti, dimostra il successo di questa nuova iniziativa. I numeri vincenti? Ancora pochi istanti di attesa e scopriremo se abbiamo vinto.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

41,1 milioni di euro: questa la cifra da capogiro prevista dal Jackpot del SuperEnalotto. Il concorso di questa sera ci rivelerà se qualcuno degli appassionati in gara riuscirà a centrare la sestina vincente, ma in attesa di nuovi sviluppi, meglio ricontrollare la statistica sulle vincite precedenti. Assenti 5+1 e 5+, mentre ridimensionati gli altri premio in palio. A dimostrarlo è il bottino da meno di 15 mila euro associato al 4+ e conquistato da 5 giocatori, così come dalla vincita dei 15 appassionati che hanno realizzato il 5 da oltre 13 mila euro. Scende in picchiata il bottino del 3+, pari a 1.408 euro, destinato a 165 vincitori. Seguono la stessa rotta anche il premio del 4, pari a 146,99 euro registrati da 1.368 tagliandi fortunati, così come da quello del 3. Il premio da 14,08 euro è stato centrato da 43.338 giocatori. I vincitori del 2, con un premio pari a 5 euro, sono stati invece 518.543. Cifra pari, come sempre, anche per il premio dello 0+: 5 euro sono stati assegnati a ciascuno dei 20.834 vincitori. Sono stati invece 10.750 i giocatori a realizzare il premio da 10 euro dell'1+, mentre 2.059 appassionati hanno portato a casa 100 euro cadauno grazie al 2+.

